Americký párik vyvolal fotkou z Peru búrlivú diskusiu: Z tej fotky tuhne krv v žilách!

Snaha o preslávenie sa na Instagrame niekedy siaha do šialeností. A práve tým upútal pozornosť americký párik, ktorý pre dobrú fotku urobí čokoľvek.

Americkí blogeri o cestovaní Kelly Castille (33) a Kody Workman (32) zverejnili na Instagrame fotku samých seba v extrémne nebezpečnej situácii. Rozhodli sa zapózovať na okraji útesu nad lagúnou Humantay Lagoon v Peru. Zatiaľ čo Kody sedí s nohami visiacimi z útesu, jeho odvážna priateľka ho drží za ruky a nad hlbokou lagúnou pózuje istená len na špičke nohy, uvádza portál The Sun.

Blogeri pridávajú svoje bláznivé fotky na instagramovom účte Positravelty, kde majú už viac ako 164 000 sledovateľov. Prostredníctvom fotky sa snažia všetkých vyzvať, aby zo svojich životov „vytlačili negativitu“. „Je rozdiel medzi tým, že riskujete svoj život, a riskujete, aby ste nejaký mali. My vieme, na ktorej strane by sme radšej chceli byť, vy tiež?“ uviedli pod bláznivou fotkou. Nie je prekvapením, že „nebezpečný“ záber vyvolal búrlivú debatu medzi ich sledovateľmi a mnohí tvrdia, že „podporujú hlúposť“.

V reakcii na dvojicu, ktorá povzbudzuje svojich sledovateľov, aby boli „statoční“ a čelili svojim obavám, jeden odpovedal: „Statočný? Statočný ide bojovať vo vojne. Nie robiť toto. Čo keby sa jej šmyklo a zomrela by? Stále by ste to nazývali statočnosťou? Premýšľajte nad tým, ako sa snažíte ovplyvňovať iných“. „Je to všetko o hľadaní pozornosti. Neponúkli ste nám nič z krajiny, do ktorej ste vycestovali. Skutočný účet blogerov o cestovaní má byť o miestach a nie o vás,“ doplnil ďalší sledovateľ a iný sa pridal: „Podporujeme hlúposť tým, že ju zabalíme do peknej fotky“.

Ale nie každý bol k páru kritický. Mnohí uznali, že zverejňovanie fotiek, pri ktorých sa pozastavuje dych, je súčasť ich práce. „Nie sú deti a môžu robiť vlastné rozhodnutia. Ja by som to neurobil, ale to nie je dôvod, aby som ich kritizoval,“ argumentoval jeden z ich sledovateľov. „Nie je to veľmi rozdielne od parašutizmu, parkouru alebo vystúpenia na pódiu. Každý má odlišné zručnosti a toleranciu rizika,“ vyjadril sa ďalší fanúšik.

Nie je to však prvýkrát, čo americký párik vyvolal kvôli fotkám pobúrenie. V apríli ich mnohí označili za „hlúpych“ za to, že blogerka visela zo 40-metrov vysokého bazénu na Bali a pochválili sa s tým na Instagrame.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame í ¼í·ºí ¼í·¸ Our greatest strength in life, our most important principle, is discernment. Only you can know your body, feel the space around you and understand your capabilities. We would all do well to remember this, knowing that not every action, style or path we witness through others is or should be, replicated. At the end of the day we are to hold ourselves accountable for the decisions that we make. ※ í ¼í·µí ¼í·¦ La mejor fortaleza en la vida, el moral más importante, es discernimiento. Solo puedes entender tu cuerpo, sentir el espacio que te rodea y comprender tus capacidades. Haríamos bien en recorder este, sabiendo que no toda acción, estilo o camino que presenciamos por otros es o debe ser, replicado. Al final del dia, somos responsables de las decisiones que hacemos. ※ Thank you @kayonjungleresort for an unforgettable experience! ※ ※ #balitravel #couplesgoals #ilovetravel #bestplaces #baligasm #ubud #balitravel #novios #junglelife #viajeros #wetravel #travelinspo #adventurous #indonesiaparadise #speechlessplaces #infinitypool #welltraveled #earthpix #baliholiday Príspevok, ktorý zdieľa KELLY + KODY (@positravelty), 2 Apr 2019 o 7:27 PDT

Párik sa v tom čase obhajoval a trval na tom, že pri tom, ako túto senzáciu vytvárali, boli „veľmi pomalí a opatrní“. V reakcii na množstvo negatívnych komentárov, v ktorých ich sledovatelia označili za „hlúpych“ a „nezodpovedných“, dvojica zasiahla a uviedla, že si „navzájom dôverujú“. „Bol to neskutočne úžasný pocit a vyšlo to presne tak, ako sme plánovali,“ argumentovala Kelly.