Od najlepšieho mesta pre život nás delí 66 km a až 63 priečok: Prečo Bratislava zamrzla na 64. mieste?!

Je blízko a predsa ďaleko! Podľa najnovšieho rebríčka Economist Intelligence Unit (EIU) obhájila susedná Viedeň už druhýkrát svoje prvenstvo v kategórii Najlepšie mesto pre život. V hodnotení 30 parametrov získala rakúska metropola 99,1 bodu zo 100.

Bratislava sa rovnako ako minulý rok umiestnila až na 64. priečke. Čo je príčinou takého veľkého rozdielu?

Hlavné mesto Rakúska sa už dlhodobo umiestňuje na popredných miestach medzinárodných hodnotení. V prestížnom svetovom rebríčku The Global Liveability Index, ktorý každý rok prináša portál The Economist, sa hodnotí päť hlavných oblastí - stabilita, kultúra a prostredie, zdravotná starostlivosť, infraštruktúra a školstvo. Každé zo 140 svetových miest je posudzované podľa 30 faktorov, na základe ktorých získava od 1 do 100 bodov.

Susedná Viedeň už druhý rok za sebou obhájila prvenstvo s 99,1 bodu a predbehla aj svetové metropoly, akými sú Kodaň, Melbourne a Tokio. Bratislava skončila rovnako ako minulý rok až na 64. mieste. Radovan Ďurana z INESS si myslí, že hlavným deficitom našej metropoly je doprava. „Nepoznám presné parametre tohto prieskumu, ale obyčajne je to o dopravnej dostupnosti, počte záchytných parkovísk, podmienkach pre cyklistov a podobne. Rozhodujúce je chýbajúce metro, ktoré robí z mesta úplne iný svet. Mesto, ktoré má metro, sa vyvíja úplne inak ako to, ktoré ho nemá,“ spresnil hlavný nedostatok Bratislavy.

Najväčší problém: doprava

Magistrát hlavného mesta si myslí, že rakúska metropola je oproti nám vo výhode. „Východisková pozícia mesta Viedeň je neporovnateľne lepšia ako Bratislavy. Nemusí dobiehať obrovský investičný dlh z minulých rokov a jej stabilita, ktorá sa prejavuje najmä v rozpočte mesta, umožňuje každoročne investovať neporovnateľne viac financií do svojho rozvoja,“ uviedol hovorca mesta Peter Bubla. Dôležitým nedostatkom, ktorý magistrát pripúšťa, je doprava. „Aj keď sa infraštruktúra Bratislavy pohýna dopredu, potrvá ešte niekoľko rokov, keď sa to prejaví na živote mesta,“ doplnil Bubla.

Ďalšími oblasťami, v ktorých naše hlavné mesto zaostáva za Viedňou, sú životné prostredie, kultúra, zdravotná starostlivosť a bezpečnosť. Všetky tieto parametre sa magistrát zaviazal postupne zlepšovať. „Zároveň je dôležité povedať, že sú oblasti, kde sme vzdialení od miesta ako Viedeň na dlhé roky, a to je napr. otázka nájomného a sociálneho bývania. Programy na rozšírenie fondu nájomných a sociálnych bytov už tiež pripravujeme,“ uzavrel Bubla.

V čom zaostávame za Viedňou

doprava a infraštruktúra

kultúra a životné prostredie

zdravotná starostlivosť

vzdelávanie

bezpečnosť

Rebríček miest, kde sa žije najlepšie:

1. Viedeň, Rakúsko

2. Melbourne, Austrália

3. Sydney, Austrália

4. Osaka, Japonsko

5. Calgary, Kanada

6. Vancouver, Kanada

7. Toronto, Kanada

8. Tokio, Japonsko

9. Kodaň, Dánsko

10. Adelaide, Austrália

48. Londýn

58. New York

64. BRATISLAVA

69. Praha, Česká republika

140. Damask, Sýria

Dôležité rozhodnutia sa zbytočne odkladajú

Martin Reguli, analytik, Nadácia F. A. Hayeka

- Bratislava je kritizovaná najmä z hľadiska dopravnej situácie, ktorá stále nie je doriešená. Dôležité rozhodnutia, ako sú dokončenie obchvatu, výstavba autobusovej stanice, ale aj parkovacia politika, sa neustále posúvajú. Napríklad aj zdieľané taxislužby či rozvoj cyklodopravy k nám prichádzajú v porovnaní so susednými mestami s veľkým oneskorením. Bratislava má síce veľa projektov, ale nemá určené jasné priority, ako má vyzerať, mesto nezvláda úlohy tak, ako by malo. Ľudia ju vnímajú ako mesto, ktoré je rovnako drahé ako iné metropoly, no na rozdiel od nich nemá žiadnu pridanú hodnotu.

S Vallom je spokojných 58% opýtaných

Otvoriť galériu Matúš Vallo Zdroj: Michal Hanko, Nový Čas

Prieskum agentúry Median sa uskutočnil koncom augusta na vzorke 601 obyvateľov Bratislavy. Z tohto počtu 58 % hodnotí doterajšiu prácu primátora Matúša Valla pozitívne a takmer 25 % negatívne. Zvyšných približne 16 % sa k tomu nevedelo vyjadriť. Podľa respondentov by sa vedenie mesta malo zaoberať predovšetkým problematikou ochrany životného prostredia, čo si myslí 53 % oslovených. Ďalšou dôležitou témou je aj MHD, ktorú za dôležitú ju považujú častejšie muži (53,5 %) ako ženy (41,3 %). Medzi ostatné spomenuté témy patrila údržba ciest či problematika parkovania.