Po dvoch hodinách dažďa v obci pri Galante došlo k najhoršiemu: Dedina sa topí v bahne!

Akoby sa všetci čerti ženili! Nad malou obcou Vinohrady nad Váhom (okr. Galanta) sa v noci z nedele na pondelok prehnal silný dážď, ktorý z kopcov spláchol vrstvu bahna rovno do dediny.

Obec obkolesenú svahmi zasiahla na prelome nedele a pondelka prívalová vlna bahna, ktorú z kopcov spláchol dvojhodinový dážď. Spustil sa krátko po polnoci. „Bahno bolo v Starej hore, Kamenici a v časti Mitáckej aj Huláckej, ktoré ležia pod nevhodne obhospodarovanými svahmi, z ktorých to tieklo na cesty a do záhrad. Nie je to prvýkrát. Minulý rok sme mali bahno až pred úradom, na čo som vyhlásila núdzový stav. Teraz to dopadlo lepšie, no ľudia majú zanesené pivnice a záhrady,“ prezradila starostka Eva Hanusová a dodala, že s odpratávaním bahna musia zatiaľ bojovať len vlastnými rukami.

Čakajú na obecný traktor, než sa vráti z plánovanej opravy. „Z polí na kopci sa spustila voda s bahnom cez pozemky. Nemohli sme nič robiť. Viem o 37 zatopených bytových i nebytových priestoroch,“ uviedol jeden z obyvateľov Peter. „Na cestách a v jarkoch máme aj vyše 30 centimetrov bahna. Budem rokovať s poľnohospodármi, aby sme problém vyriešili,“ uzavrela starostka.