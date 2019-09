Na východe osadili 4 100 reflexných značiek na vysoké napätie: Vtákov zachraňujú dronmi

Vtákom spravili bezpečnejšiu letovú dráhu! Energetici na východe končia projekt Life Energia, v rámci ktorého namontovali na elektrické vedenia až 4 100 reflexných prvkov, ktorými chránia operence pred zraneniami. Značky osádzali s pomocou dronov a plošiny.

Ochrana dravcov na Slovensku a Východoslovenská distribučná končia dlhoročný projekt na ochranu operencov inštaláciou zviditeľňovacích prvkov až na piatich chránených vtáčích územiach.

Nainštalovali ich v Medzibodroží, Ondavskej rovine, Košickej kotline, v Slovenskom krase a na Senianskych rybníkoch. Drôty sú bežne pod smrteľne vysokým napätím 110 kilovoltov, no pre prácu ich vždy odpojili a navyše používali drony a roboty. „Ide o významný čin, lebo nárazmi do elektrického vedenia sme zaznamenali veľký úhyn vtáctva. Najviac trpia vodné druhy. Na západnom Slovensku je to hlavne labuť veľká, bučiak veľký, chavkoš nočný či volavka a bocian,“ povedal Ervín Hapl z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Na inštaláciu reflexných prvkov používali dve metódy. Buď ich pripevňovali pomocou vysokozdvižnej plošiny, alebo dronmi. Tie používajú najmä v menej prístupných terénoch, pretože nimi dokážu výstražné terčíky upevniť aj vo veľkej výške. Vtáky tak pohupujúce sa reflexné značenia zaregistrujú z dostatočnej vzdialenosti a stihnú drôty obletieť.