Nenápadná dedinka na Považí skrýva niečo unikátne: Keď zistíte čo, budete sa tam chcieť ísť pozrieť

Čomu vďačia za víťazstvo? Papradno (okr. Považská Bystrica) sa môže pýšiť titulom Dedina roka 2019.

Najväčšia obec v považskobystrickom okrese nemá honosný kaštieľ ani hradmi opradenú históriu. Ako však miestni obyvatelia svorne tvrdia, ich najväčšou devízou sú samotní ľudia. Papradňania sú na svoju obec z podhorskej oblasti Javorníkov právom hrdí a tvrdia, že oni sú dušou obce. Prečo zvíťazili a čo ich obec ponúka?

O titul Dedina roka bojovalo 23 obcí z celého Slovenska. Víťaz môže byť však iba jeden. Tento rok si titul odniesla obec Papradno neďaleko Považskej Bystrice. „V prvom rade je to pre nás taká prestíž, ale aj zadosťučinenie, že sme sa snažili a urobili všetko pre to, aby sme dobre uspeli,“ opísal svoje pocity starosta obce Roman Španihel. Priznal, že okrem dojatia má aj dobrý pocit z dobre vykonanej práce. „Bola to súhra viacerých činiteľov, ktoré zapôsobili, a celkový dojem je potom dobrý. Aj komisia sama hovorila, že ľudia sú tu súdržní,“ prezradil Španihel jeden z dôvodov, prečo komisia vybrala práve Papradno.

Pomáhali malí aj veľkí

Podľa Zuzany Burdejovej z Obecného úradu v Papradne je dôležité, čo tu ľudia dokázali. „Dokázali sa spojiť dôchodcovia aj malé deti, organizovali sme brigády, zametali sme, natierali ploty, mosty,“ vraví s tým, že obec skrášľovali mladí aj staršie ročníky. Ľudská pomoc a spolupatričnosť sú tam však prítomné každodenne. „Keď niekto potrebuje, stačí len zapískať na suseda a ten pribehne. Myslím si, že to je to, čo nám môžu závidieť,“ pokračuje.

Okrem toho sú za víťazstvom podľa jej slov najmä ich tradície a folklór. „Folklór oživuje kultúrna skupina Podžiaran, ktorej sa podarilo zachovať a znotovať piesne, ktoré by inak upadli do zabudnutia. Obzvlášť sú to „trávnice papradnianske“, typické spievané, vďaka ktorým sú jedinečné na Slovensku,“ uzavrela. Dedinu s takmer 2 500 obyvateľmi však zviditeľnila aj koliba či unikátny kostol.

Čo sa v dedine oplatí vidieť?

Koliba Papradno Otvoriť galériu Koliba Popradno Zdroj: archív obce Vďaka kolibe nad obcou sa rozvíja agroturistika a spoznávajú Papradno aj za hranicami Slovenska.

Tradície a folklór Otvoriť galériu Tradície a folklór Zdroj: Marián Michalko Papradňania sú patrične pyšní na svoje tradície a folklór. Folklór oživuje kultúrna skupina Podžiaran, ktorej sa podarilo zachovať a znotovať piesne, ktoré by inak upadli do zabudnutia.

Kostol Otvoriť galériu Kostol Zdroj: Marián Michalko Dominantnou stavbou v obci je rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Ondrejovi, ten je aj jeho patrónom. Jeho predchodcom bol drevený kostolík, postavený okolo roku 1700, v roku 1766 však zhorel. Kostol je výnimočný aj tým, že sa v ňom nachádza organ, ktorý je jedným z najväčších na Slovensku. Pred kostolom je socha Jána Nepomuckého, zapísaná ako národná kultúrna pamiatka.

Vyhrala Orava i východ

Súťaž Dedina roka sa koná každé dva roky. Titul si v uplynulých rokoch odniesli obce z rôznych kútov Slovenska. V roku 2017 to bola Oravská Polhora s necelými 4-tisíc obyvateľmi. V roku 2015 si víťazstvo napríklad odniesol Spišský Hrhov (okr. Levoča).