Pápež neskrýval na Mauríciu svoje znepokojenie: Nevraví sa to ľahko, ale...

Pápež František vyjadril v pondelok znepokojenie nad rastúcim počtom mladých ľudí užívajúcich drogy na Mauríciu, informovala agentúra AFP. Ostrovný štát, ktorý sa radí medzi najstabilnejšie a najprosperujúcejšie africké krajiny, bol pápežovou poslednou zastávkou, po tom, čo navštívil Mozambik a Madagaskar.

František, na ktorého čakali davy veriacich, slúžil omšu pod sochou Panny Márie Kráľovnej mieru. Podľa odhadov organizátorov sa na omši zúčastnilo 100 000 ľudí. Krajina zažila predchádzajúcu pápežskú návštevu ešte v roku 1989, keď ju navštívil Ján Pavol II.

"Nevraví sa to ľahko, ale mladí ľudia sú tí, ktorí vo vašej krajine trpia najviac, a to aj napriek ekonomickému rastu krajiny za posledné desaťročia. Trápi ich nezamestnanosť, ktorá nielenže prináša neistoty ohľadom budúcnosti, ale takisto im bráni veriť, že zohrávajú významnú úlohu vo vašej spoločnej histórii. Neistota ohľadom budúcnosti im dodáva pocit, že sa nachádzajú na okraji spoločnosti. Robí ich zraniteľnými a bezmocnými voči novodobým formám otroctva 21. storočia. Nedovoľme obchodníkom so smrťou ukradnúť prvé ovocie tejto zeme," povedal František v súvislosti s narastajúcim zneužívaním drog, nezamestnanosťou a nerovnosťou medzi mladými v krajine.

Podľa správy z roku 2018 sa na ostrove zvýšila intenzita pašovania a konzumácie drog ako heroín, marihuana, kokaín a metamfetamín.

Na ostrove žije približne 1,3 milióna obyvateľov. Kresťanov je približne jedna tretina, pričom väčšinu z nich tvoria rímskokatolíci. Najrozšírenejším miestnym náboženstvom je hinduizmus.