V SND to poriadne vrie: Veľká vzbura slávnych hercov! Dve slávne umelkyne však stoja bokom

Národný kultúrny stánok, Slovenské národné divadlo, sa už niekoľkýkrát otriasa v základoch. Herecká obec si totiž nechce dať skákať po hlave, preto sa ozýva hneď, ako cíti neprávosti.

Za jednu z nich považuje aj náhle a nečakané odvolanie Michala Vajdičku (43), ktorý viedol súbor od roku 2018. Umelcov to nenechalo chladných a spoločne poskytli vyhlásenie, v ktorom sa dožadujú jeho návratu na riaditeľskú stoličku. Pod výzvou svietia veľké herecké mená, avšak niektoré zvučné tam tiež chýbajú. Prečo sa niektorí rozhodli nepostaviť za Vajdičku?

Odvolávanie šéfa Činohry SND sa uskutočnilo začiatkom septembra veľmi nečakane. „Michal Vajdička bol generálnym riaditeľom Vladimírom Antalom oboznámený s dôvodmi odvolania súvisiacimi predovšetkým s nezvládnutím manažérskych povinností, čo bolo opakovane riešené upozorneniami na závažné porušenie pracovnej disciplíny,“ znelo v stanovisku divadla.

Ako sa však vyjadril bývalý šéf súboru, jeho prepustenie ho neprekvapilo „Čakal som to oveľa skôr, keďže som hlasným kritikom ministerky Laššákovej, ako aj generálneho riaditeľa divadla Antalu. A odôvodnenie, ktoré si vlastne vykonštruovali, lebo legislatíva im to umožňuje, akceptujem,“ reagoval pre Nový Čas Vajdička, ktorého vo funkcii nahradil Peter Kováč.

S odvolaním Vajdičku nie sú stotožnené ani odbory z divadla. „Základná odborová organizácia umeleckého súboru Činohry SND nesúhlasí s týmto krokom generálneho riaditeľa a považuje ho za nesprávny a neodborný,“ vyjadril sa šéf odborov, herec Branislav Bystriansky.

Stoja za Vajdičkom?

Za odvolaného riaditeľa sa postavili zvučné mená, medzi inými aj Ján Koleník, Ľuboš Kostelný, Zdena Studenková, Martin Huba a mnohí ďalší, ktorí vo svojom verejnom vyhlásení žiadajú prinavrátenie funkcie Vajdičkovi. „My, podpísaní členovia Činohry SND, protestujeme proti odvolaniu nášho riaditeľa a žiadame jeho návrat do funkcie. Dôvody, ktoré uviedol generálny riaditeľ SND, považujeme za irelevantné. Údajné manažérske zlyhanie Michala Vajdičku považujeme len za vykonštruovaný dôvod, ktorý má zakryť skutočný motív jeho odvolania, ktorým je buď jeho spoločenská angažovanosť, alebo osobná antipatia generálneho riaditeľa voči jeho osobe,“ píše sa v úryvku z verejného vyhlásenia hercov, pod ktorým svietia známe mená. Ako sa Novému Času podarilo zistiť, nie všetci sa rozhodli túto výzvu podporiť.

Neoblomný Antala

Dôvodom by malo byť práve vyjadrenie generálneho riaditeľa Antalu, ktorý sa v kuloároch vyjadril dosť jasne. „Spomenul, že výzvu hercov na vrátenie Michala do funkcie určite nevyhovie. Preto sa túto výzvu niektorí herci rozhodli nepodpísať, pretože je to zbytočné,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja z divadla. Medzi túto skupinu hercov sa tak zaradili aj herečky Zuzana Fialová či Božidara Turzonovová. Ani jedna z nich však na otázky Nového Času nereagovala.