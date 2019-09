Jana Hubinská je poriadne odvážna: Kúsok, na ktorý nemajú odvahu ani dvadsiatničky

Herečka a speváčka Jana Hubinská (55) je známa svojou dobrodružnou povahou a vášňou pre adrenalínové výzvy. Najnovšie sa na sociálnej sieti pochválila fotografiami z výletu, z ktorých behá doslova mráz po chrbte!

Umelkyňa sa totiž pri lezení po skalách poriadne odviazala a predviedla pózy, na ktoré by si veľa jej rovesníčok určite netrúflo. „Zhora bol zasa krásny svet. Ježišu, to je také dobré, vyliezť si a rozhliadnuť sa,“ poznamenala umelkyňa, ktorá holduje aj jazde na motorkách, jachtingu, letom padákom či iným extrémnym záľubám.

Milujem to a celý svoj život z toho ťažím silu,“ dodala Jana s tým, že od hory sa doslova nevedela odtrhnúť: „Dali sme dve hodinky, každú stenu trikrát a šup zasa do mesta a do robotky.