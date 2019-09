Britský premiér Johnson chce brexit za každú cenu: Má tajný plán na odchod z EÚ?

Britský premiér Boris Johnson (55) chce odísť z Európskej únie stoj čo stoj. Plánuje znemožniť akúkoľvek snahu britského parlamentu prinútiť vládu odložiť odchod o 3 mesiace, ak nebude dosiahnutá dohoda. Jeho plán však znie veľmi bizarne.

Britský premiér Johnson dosiahol prerušenie schôdze parlamentu na 5 týždňov. Podľa mnohých kritikov sa týmto krokom snažil zabrániť parlamentu, aby zasahoval do procesu brexitu. Poslanci sa však poponáhľali a ešte pred vynútenou prestávkou schválili zákon, ktorý Johnsona zaväzuje, aby požiadal Brusel o odloženie odchodu, ak bude koncom októbra hroziť brexit bez dohody.

Johnson naznačil, že sa tým nechce riadiť, na čo mu justičné orgány pohrozili, že v prípade nedodržania zákona mu hrozí súd. Medzi rôznymi právnickými kľučkami sa objavila aj teória, že by Johnson zaslal list EÚ, v ktorom žiada o odklad odchodu Británie. Tým by naplnil literu zákona. Vzápätí by však poslal druhý list s vysvetlením, prečo má EÚ ignorovať prvý list. Zdá sa, že v boji o brexit bez dohody vedia byť britskí politici veľmi kreatívni. Škoda, že takí neboli aj pri snahe o dohodu.