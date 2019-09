Ambasádorka Športuj Slovensko Anastasia Kuzmina: Život bez pohybu si neviem predstaviť

Projekt Športuj Slovensko chce rozhýbať celú krajinu. Ďalší pokus na to, aby pre seba niečo urobili celé rodiny, bude v sobotu, 21. septembra na bratislavskej Železnej studienke. Pre deti sú pripravené zaujímavé súťaže, medaily a v neposlednom rade i obrovské megašportovisko na Partizánskej lúke. Vyhrať môžete aj parádne bicykle.

Biatlonistka Anastasia Kuzmina sa ani po skončení aktívnej kariéry nenudí. Aktuálne je ambasádorkou projektu Športuj Slovensko. „Teším sa, že ma Slovenský olympijský a športový výbor oslovil. S radosťou podporujem také podujatia, kde môžem ľuďom prízvukovať, aby šport nebol pre nich utrpením, ale skôr radosťou.“

Olympijská medailistka sa športu naďalej venuje každý jeden deň. Je pre ňou drogou. „Na pohybe som doslova závislá, môj život si bez toho ani neviem predstaviť. Dopriala by som to každému. Práve svojím príkladom chcem ľuďom ukázať, že hoci chodia do práce a sú vyťažení, vždy si treba nájsť aspoň jednu hodinu pre seba, rodinu, deti, no najmä zdravie. Pri behu, na korčuliach či na bicykli viete zabudnúť na bežné starosti. Každého rozhýbe a najmenších poteší aj obyčajná hra s loptou na záhrade,“ povedala Anastasia Kuzmina.

Výskumy skutočne potvrdzujú, že ľudia sa dnes hýbu menej. Pritom každý jeden z nás je pánom svojho času. „Keď si spočítam, čo všetko mám za jeden deň urobiť, tých 24 hodín mi nestačí. Hoci to môže znieť ako výhovorka, doba je už taká. Podstatné však je určiť si priority. Ak budete zanedbávať zdravie, ani vaše telo nebude správne fungovať. Málokto vie, že pri športe sa tvoria endorfíny. Zrazu nadobudnete pocit šťastia a spokojnosti. Výkonnosť v živote i v práci sa zvýši. A kto si myslí, že bude po športovej aktivite unavený, je to presne naopak,“ prezradila Nasťa. S rodinou si môžete zašportovať zadarmo už 21. septembra na megaihrisku v Bratislave. Na Železnej studienke budú môcť v sebe tí najmenší objaviť skrytý talent vo futbale, florbale, basketbale, volejbale, biatlone, atletike, golfe, boxe či v bedmintone. „Aj naše deti sa hýbu, no netrváme na to, aby z nich boli profesionálni športovci. Malo by to byť o tom, aby to chceli tí najmenší, nie ich rodičia. Stáva sa to totiž dosť často a k športu sa tak buduje odpor,“ vysvetlila Kuzmina. Genetika však nepustí, malého Jeliseja i Oliviu to ťahá i k biatlonu.

Pre malých i väčších budú na Partizánskej lúke pripravené súťažné disciplíny v behu, v jazde na bicykli, kolobežke či odrážadle, do ktorých sa môžu zapojiť za symbolický poplatok. Registrácia je spustená na webe www.sportujslovensko.sk. V cieli budú na každé dieťa čakať s medailou Anastasia Kuzmina, Róbert Vittek, Danka Barteková, Tomi „Kid“ Kovács a Ivan Jakeš. Okrem toho si vaše ratolesti domov odnesú vrecúško i špeciálne tričko s motívom Športuj Slovensko.

