Preteky Okolo Slovenska bez Pinota, definitíva padla aj okolo Petra Sagana

V poradí 63. ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska (18. - 21. 9.) bude ochudobnený o muža, ktorý tento rok na Tour de France dlho bojoval o celkové víťazstvo.

Zo záverečnej nominácie tímu Groupama-FDJ vypadol francúzsky vrchár Thibault Pinot, ktorý sa rozhodol predčasne ukončiť sezónu. Meno jeho náhradníka má športový riaditeľ francúzskeho zoskupenia oznámiť v priebehu najbližších hodín.

"Prídu všetky tímy, ktoré sa prihlásili. Najčerstvejšia správa je, že Thibault Pinot už ukončil túto sezónu, takže nepríde. Takisto nastala zmena v tíme UAE Emirates, keďže sa na pretekoch nepredstaví Jan Polanc. Číslo jeden ponesie úradujúci majster Európy Elia Viviani, keďže ho tím Deceuninck - Quick-Step označil za svojho lídra," vyjadril sa na tlačovej konferencii v Bratislave športový riaditeľ pretekov Okolo Slovenska Ľudovít Lučanič. V spomenutom belgickom tíme sa predstaví aj víťaz týchto pretekov z roku 2013 Čech Petr Vakoč.

Dlho bola v hre aj účasť trojnásobného majstra sveta a žilinského rodáka Petra Sagana z tímu Bora-Hansgrohe. "Peter nad účasťou na týchto pretekoch uvažoval, ale po dohode s tímom sa napokon rozhodol inak. Chce sa pripraviť na svetový šampionát a tiež si chce dopriať oddych, ktorý by na pretekoch Okolo Slovenska nemal. Je však reálne, že v ďalšom ročníku by sa mohol na našich pretekoch predstaviť," pokračoval Lučanič.

Prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Petra Privaru teší, že preteky Okolo Slovenska majú z hľadiska kvality stúpajúcu tendenciu. "Vlani sme mali možnosť vidieť momentálne najlepšieho cyklistu sveta Juliana Alaphilippa, ktorý vedie svetové rebríčky. Obhajca víťazstva síce nepríde, no opäť to budeme mať svetových cyklistov. Máme síce štvordňové preteky, ale počet etáp zostal. Musíme končiť už v sobotu, pretože v nedeľu sa začínajú majstrovstvá sveta, takže sme program museli vtesnať do štyroch dní," vysvetlil Privara.

Tohtoročná edícia pretekov Okolo Slovenska sa začne v stredu 18. septembra zvlnenou poletapou v Bardejove. Po nej bude nasledovať v rovnakom meste aj časovka, ktorá na poslednú chvíľu prešla menšou úpravou. "Časovku sme z technických príčin museli predĺžiť o 700 metrov, aby sme neparalyzovali dopravu v Bardejove," vyjadril sa zostavovateľ trate Stanislav Holec. Druhá etapa povedie cez viaceré tatranské stúpania a po štarte v Bardejove vyvrcholí v Ružomberku.

Tretie pokračovanie pretekov prenesie cyklistov z Liptova do Hlohovca, kde je pripravený špurt do kopca. Podujatie vyvrcholí v sobotu 21. septembra etapou z Hlohovca do Senice, kde sa dá v závere očakávať súboj najrýchlejších mužov pelotónu. Celkovo cyklisti absolvujú 714 kilometrov, sedemnásť horských a desať rýchlostných prémii. Oproti minulému roku sa nebude udeľovať dres pre najlepšieho slovenského pretekára. Víťaz celkovej klasifikácie bude rovnako ako na Tour de France odmenený žltým dresom.