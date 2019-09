Festival v Benátkach ovládol temný Joker: Desivá premena známeho herca!

Zlatého leva na 76. ročníku medzinárodného filmového festivalu v Benátkach získala temná komiksovka Joker v réžii Todda Phillipsa.

Víťaza vyhlásila predsedníčka poroty Lucretia Martel. Phillips poďakoval spoločnostiam Warner Bros. a DC za to, že sa odhodlali na odvážny prístup k filmu a tiež jeho hviezde Joaquinovi Phoenixovi (44) za to, že mu veril. Sympatický herec sa pre psychicky náročnú rolu zmenil na nepoznanie. S výraznými šedinami a ešte stále trochu strhaným výrazom už ani mimo náročnej úlohy nepripomína toho bezstarostného herca, ktorým bol pred filmom. To sa však razom zmení, keď začnú prichádzať prestížne nominácie na filmové ceny!

Heath Ledger si urobil z bytu Jokerovu svätyňu

Temná úloha Jokera nie je v Hollywoode ničím novým. Pred rokmi sa jej majstrovsky zhostil zosnulý herec Heath Ledger. Túto postavu miloval a svoj byt si dokonca celý zariadil tak, aby sa premenil na Jokerovu svätyňu. Keď policajti vtrhli do jeho bytu a našli ho ležať bezvládneho po predávkovaní sa liekmi na posteli, nemohli odpútať svoju pozornosť od okolitej výzdoby. Vyzeralo to tam ako v byte fanatika. Všade boli sochy klaunov a knihy o ich povolaní. Polícia tiež pri vyšetrovaní odhalila nahrávky, na ktorých si Heath trénoval Jokerov hlas a hovorený prejav. "Snažil sa, aby sa jeho úloha líšila od rolí iných hercov. Dokonca študoval svoj hlas, aby bol odlišný od všetkých predchodcov," uviedol New York Post.