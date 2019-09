Mamička 10 chlapcov priviedla na svet 11. dieťa: Keď v tehotenstve zistila, čo čaká, zostala zarazená

11-násobná britská mamička sa konečne dočkala vytúženej dcérky.

Alexis Brett (39) žila dlhé roky v domácnosti plnej mužov. Ako píše portál Mirror, hrdá mamička porodila svoje 11. dieťa - dievčatko.

Keď sa Alexis dozvedela, že nečaká chlapca, bola skutočne zarazená. "Aj keď som to nečakala, potešilo ma to. Je to fantastický pocit, mať ju už tu, teraz s nami," povedala. Malá dcérka, ktorej dali meno Cameron, má už teraz na svojich bratov veľký vplyv. "Spravidla sa v jej prítomnosti správajú oveľa slušnejšie. Keď sa prebudí, snažia sa byť ticho," prezradil otec David Brett (44). Chlapci majú od 2 do 17 rokov a všetci sa usilujú byť čo najlepšími súrodencami. "Pomáhajú s jej prezliekaním a kŕmením, je to skvelé," dodal.

Pár trvá na tom, že malá Cameron je bodkou za rozširovaním ich famílie. "Definitívne už končíme," smiala sa Alexis. "Ďalšie deti už nebudú. Povedala som to síce už minule, ale teraz to myslím vážne," vyhlásila. "Nikdy som neplánovala mať takú veľkú rodinu, no aj tak všetkých milujem," dodala.

Alexis sa domnieva, že je imúnna voči väčšine antikoncepcií a uvažuje o sterilizácii. O niekoľko týždňov sa ako inštruktorka fitness dokonca plánuje vrátiť do práce.

Jej deň zvyčajne začína ráno o 5:30, hodinu po tom ako David odíde do práce. Čas, kým deti začínajú odchádzať do školy a škôlky, venuje hygiene a raňajkám. Práčku naloží aj 49-krát týždenne. "Nie je to s toľkými ľuďmi pobehujúcimi okolo ľahké, ale mám rada čistú a úhľadnú domácnosť. Nemôžem vystáť neporiadok," povedala Alexis.

Pred šiestimi rokmi Davidovi diagnostikovali skoré štádium Parkinsonovej choroby. Aj napriek týmto zdravotným ťažkostiam sa snaží svojej rodine venovať čo najviac. "Lieky mi pomáhajú so symptómami, ktoré sú našťastie zatiaľ veľmi slabé," vyjadril sa.

"Všetci spolu sme na dovolenke neboli už roky," pokračoval David. "Sedemtýždňové letné prázdniny vedia dať zabrať, no často im postačí iba Xbox alebo Wii," dodal. Aj keď má početná rodinka dve obrovské autá, Alexis nešoféruje. Väčšinu víkendov berie David starších chlapcov von, zatiaľ čo Alexis ostáva doma s mladšími. Ak chcú ísť kamkoľvek všetci, David sa otočí dvakrát.

"David a ja sa sami seba občas pýtame: "Čo sme to urobili?!", no v zápätí, keď chlapci prídu s niečim vtipným a prinútia nás smiať sa, stojí to za to," dodala Alexis.