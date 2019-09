V Banskej Bystrici trhli rekord! Neuveriteľných 3 882 ľudí v krojoch, pozrite sa na tú krásu

Padali rekordy. Radvanský jarmok v Banskej Bystrici sa konal už po 362-krát a je v rámci Slovenska najstarším takýmto podujatím.

Okrem toho sa zapísal do histórie aj najväčším počtom ľudí, ktorí sa obliekli do ľudových krojov. Už 362. ročník jarmoku venovali ručnému zvoneniu na zvonoch. Na nádvorí historickej radnice boli zase vystavené repliky drevených hutníckych strojov. Do Slovenskej knihy rekordov sa Banská Bystrica zapísala tým, že do nej prišlo 3 882 ľudí vyobliekaných do krojov, čo je o 1 203 viac ako vlani.