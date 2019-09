V Nitre bojovali intelektuálne znevýhodnené gymnastky: Európe kraľuje Slovenka Gizka

Pasujú sa s odvrátenou tvárou osudu. Napriek intelektuálnemu znevýhodneniu sa dokázala Gizka Bilíková (37) v živote presadiť a Slovensko úspešne reprezentuje už dlhé roky v gymnastike.

Na svojom konte má už 130 ocenení a medzi najlepšie pretekárky patrila aj na historicky prvých majstrovstvách Európy Špeciálnych olympiád, ktoré sa konali počas víkendu v Nitre.

Keď sa Milke, pôvodným povolaním farmaceutke (63), narodila Gizka, ktorej diagnostikovali Downov syndróm, nepoddala sa osudu a s dievčatkom začala pracovať. „Narodilo sa mi dieťa inak obdarované, ktoré odmalička inklinovalo k tancu a gymnastike,“ spomína mama, ktorá zároveň tvrdí, že jej dcérke veľmi pomohlo, že bola odmalička integrovaná. Už od začiatku videla v Gizke veľký talent.

„Gizka je v špeciálnych olympiádach už od roku 1998. Doteraz má na svojom konte 130 medailí a zúčastňuje sa všetkých olympiád,“ objasnila Milka s tým, že vyhrala súťaže v Abú Dhabí, Šanghaji či Los Angeles. Gizka sa predstavila aj na historicky prvých majstrovstvách Európy, ktoré sa konali tento víkend v Nitre, a opäť žala úspechy.

Opäť šampiónka

Úlohu trénerky si na svoje plecia zobrala už od malička jej mama. Sama však priznáva, že to nebolo jednoduché. „Od samého začiatku som sa učila od skúsených trénerov, ako pomenovať prvky, ako čo robiť, aby Gizka vedela dobre cvičiť. Som na ňu nesmierne hrdá,“ tvrdí Milka, ktorá ku gymnastike priviedla aj svoju mladšiu dcéru Majku. Tá je dnes v úlohe organizátorky a trénerky na Gizku poriadne prísna.

„Keď viem, že moja sestra urobila niečo lepšie na tréningu, tak ma to hnevá, keď to nepredvedie na súťaži. Vtedy jej nič neodpustím,“ hovorí. Z Nitry, kde sa zúčastnilo 50 pretekárok z 12 krajín, brali medaily aj ďalšie naše pretekárky. Raritou medzi účastníčkami však bola 61-ročná Eva Kaňáková z Česka, pre ktorú to boli posledné preteky.

„Cvičím od 24 rokov, a myslím, že už stačí. Určite budem cvičiť ďalej, ale už nie súťažne. Už neviem také prvky ako tie mladé,“ povedala Eva, ktorá je dôkazom toho, že gymnastiku vedia intelektuálne znevýhodnené športovkyne robiť do vysokého veku.

Gizkine úspechy na svetových hrách

2003 Dublin

- moderná gymnastika - štyri zlaté a jedna strieborná

2014 Šanghaj - Čína

- 5 strieborných

2016 Atény

- 5 strieborných

2015 Los Angeles

- 4 bronzové a jedna strieborná

2018 Abú Dhabí

- 3 zlaté a dve strieborné