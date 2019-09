Tom Hiddleston ukázal novú frajerku: S ktorou hereckou kolegyňou randí?

Londýnsky rodák Tom Hiddleston (35) má po svojom boku novú partnerku.

Je ňou jeho kolegyňa Zawe Ashton, ktorú prvýkrát na verejnosti ukázal počas tenisového zápasu US Open. Tridsaťpäťročnú rodáčku z Londýna, ktorú poznáme napríklad zo seriálu Wanderlust, si na kurty priviedol pekne za ruku. Jeho poslednou verejne priznanou partnerkou bola speváčka Taylor Swift.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

S americkou pop country hviezdou randil len pár mesiacov. Zrejme mu to stačilo na to, aby si uvedomil, že potrebuje vyzretejší ženu a navyše z rodnej Británie. Tom a Zawe sa stretli v divadelnej inscenácii na West Ende, ktorú teraz hrajú na Broadwayi v New Yorku.

"Tom sa do Zawe zamiloval vo veľkom štýle. Sú spolu vlastne už pol roka. Ale on je po vzťahu s Taylor kvôli svojmu súkromiu tak paranoidný, že urobil maximum pre to, aby sa nikto o ich vzťahu nedozvedel. Tom a Zawe spolu strávili už Veľkú noc renováciou jeho domu v Anglicku," cituje denník The Sun.