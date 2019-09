Po absurdnom spore starostu a referentky, ďalšia nechcená pozornosť: Vodičov z Cestíc vytočilo rozhodnutie obce

Ďalší prešľap?! Cestice pri Košiciach nemajú problém len s úradovaním referentky na lavičke, ale po novom aj so zákazovou značkou, ktorou obmedzili používanie obecnej komunikácie. Postavili ju z eurofondov, no podľa názoru poľovníkov a starostu by mala slúžiť len im. Ostatní dostali zákaz vstupu.

Starosta Róbert Grešo, ktorý v auguste vystrnadil z kancelárie miestnu referentku a nechal ju úradovať na lavičke, čím u domácich vyvolal veľa otázok, uviedol, že osadenie značky bolo rozhodnutím obce: „Z európskych fondov sme dostali na túto obecnú komunikáciu peniaze, aby tí, ktorí tam majú pozemky, mohli cestu aj využívať. Po oprave tam však nastala neúnosná situácia. Na zníženie frekvencie premávky sme vyskúšali osadenie dopravných značiek s povolením pre poľovnícke združenie a pracovníkov družstva.“ Starosta tvrdí, že úsek je občas životunebezpečný. Otvoriť galériu Dopravná značka vyvolala u miestnych vlnu nevôle. Zdroj: Zdeněk Kovář Poľovnícke združenie podľa Greša, ktorý starostuje už štvrté funkčné obdobie za sebou, môže zamedziť tomu, aby sa na cestu nevstupovalo. Napokon však zákazové značky po tom, čo v obci vyvolali negatívne reakcie, zakryli. Podľa polície tam však nemali čo robiť ani z informatívneho dôvodu. Otvoriť galériu Starosta Cestíc Róbert Grešo Zdroj: Zdeněk Kovář „Okresný dopravný inšpektorát (ODI) eviduje sťažnosť v súvislosti s osadením predmetnej dopravnej značky na účelovej komunikácii v obci Cestice. Na základe nej bol starosta vyzvaný na jej odstránenie. Predmetná dopravná značka bola 4. septembra z účelovej komunikácie odstránená,“ uzavrela košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Absurdný spor starostu a referentky: Po krachu lásky pracovala Viktória 10 dní na lavičke! Prípad má ďalšiu dohru