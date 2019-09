V Budapešti si chcú napraviť pošramotenú reputáciu: Slováci prezradili recept na Maďarsko

Hecuje spoluhráčov! Po piatkovom debakli slovenskej futbalovej reprezentácie s vicemajstrom sveta Chorvátskom sa úlohy lídra tímu chopil stredopoliar Stanislav Lobotka (24).

Neštítil sa ani štipľavejších vyjadrení. Pre slovenských fanúšikov má pred dnešným zápasom s Maďarskom (PP RTVS o 20.45 hod.) jasný odkaz.„Atmosféra bola v piatok v Trnave skvelá, na druhej strane ma mrzí piskot fanúšikov. Ale taký je slovenský národ. Keď sa darí, tak sú všetci vo vytržení. A keď sa prehráva, tak všetci pískajú.začal svoje rozprávanie Lobotka. „Slováci musia myslieť na to, že sme sem neprišli s tým zámerom, že si zápasy s Chorvátskom a Maďarskom len ods*rieme a pôjdeme domov.dodala hviezda Celty Vigo.

Na jeho slová nadviazal aj 60-miliónový obranca Milan Škriniar. „Fanúšikovia po nás po zápase s Chorvátskom pískali zaslúžene. Neukázali sme im vôbec nič! Mužstvo to síce neteší, ale my nemáme právo to komentovať, keďže sme hrali katastrofálne. V zápase s Maďarskom musíme zvýšiť agresivitu. Niekedy je dôležité spraviť aj taktický faul, aby súper videl, že sa nenecháme šikanovať a nebojíme sa. To v piatok chýbalo. Doma sme s Maďarmi vyhrali, u nich to bude ťažšie, ale my si ideme po tri body,“ uviedol Škriniar. Flintu do žita nehádže ani brankár Martin Dúbravka. „Stále je o čo hrať. Je tu zápas s Maďarskom, ktorý musíme zvládnuť. Po debakli s Chorvátskom to bolo náročné na psychiku. Ja som si tiež po piatkovom zápase musel niekde vybiť zlosť. Videl som však aj pozitíva. Na tých treba stavať,“ uzavrel gólman Newcastlu United.