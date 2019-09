Sebavedomé vyhlásenie trénera Maďarska: Na 95 % máme postup vo vrecku!

Taliansky futbalový tréner v službách maďarskej reprezentácie Marco Rossi (55) v pondelok oslavuje narodeniny. Krajší darček ako víťazstvo jeho zverencov nad Slovenskom si zrejme ani nevie predstaviť. Sám sa už vidí na 95 % na EURE 2020.

„Slovensko má výborných hráčov, to sme predsa videli aj v prvom vzájomnom stretnutí, v ktorom sme prehrali,“ povedal na úvod s rešpektom Rossi, no neskôr pritvrdil. „V našom tíme je sebavedomie na vysokej úrovni. Sme si vedomí toho, že ak zvíťazíme nad Slovenskom, postup na EURO nám ujde len ťažko. Povedal by som, že postup máme na 95 % vo vrecku,“ pokračoval Talian.

Všetci dobre vieme, aká rivalita panuje medzi Slovákmi a Maďarmi. Pre nás sú fanúšikovia naozaj dvanásty hráč na ploche. Zároveň by som ich chcel ale požiadať, aby sa vyhli nezmyselným konfliktom a potýčkam. Nechceme mať na krku zbytočné pokuty či iné tresty. Neradi by sme hrali pred prázdnymi tribúnami,“ odkázal Rossi.

„Z vlastného príkladu viem, že zápas ako proti Slovensku je veľmi dôležitý a môže byť emotívny. Kvôli tomu som už dvakrát dostal trest, odkedy som tréner reprezentácie. Preto si proti Slovensku musím dať veľký pozor, aby ma nechytili emócie a aby som mužstvo viedol v rámci predpisov,“ uzavrel výbušný Talian.