V zadlženej Belži nenechali obyvatelia starostu v štichu: Úrad aj chodníky opravili svojpomocne

Aj s nízkym rozpočtom dokážu divy! Starostovi obce Belža (okr. Košice-okolie) Ondrejovi Pravdovi pomáhajú pri stavebných prácach zadarmo miestni dobrovoľníci.

Ak by okrem materiálu mala samospráva zaplatiť aj stavebnú firmu, skončila by na mizine. Vďaka súdržnosti domácich sa im podarilo zrekonštruovať obecný úrad či chodníky.

Prvé dni v úrade vraj neboli vôbec jednoduché. Starosta Belže Ondrej Pravda prevzal obec so 400 obyvateľmi v žalostnom stave a aj preto bral prvé roky len polovičný plat. Problém nastal vo chvíli, keď im skoro padol na hlavu obecný úrad. Hoci na projekt získali 220-tisíc, no potrebné bolo aj spolufinancovanie v sume vo výške 10-tisíc eur.

„Pred rokom sme vymenili strechu za viac ako 70-tisíc eur, časť okien a máme aj novú obecnú kuchyňu. Po dokončení bude objekt srdcom obce a občania ho budú môcť plne využívať,“ uviedol starosta. Úverová zaťaženosť obce je tesne pod povolenou hranicou 60-percentného dlhového limitu a musia sa pripraviť na deväť rokov splácania.

Bez pomoci by to nezvládli

V Belži dokonca museli zrušiť aj obľúbené podujatie Dni obce, lenže ani to nestačilo. Ak by si mali na tieto väčšie rekonštrukcie najímať stavebné firmy, mohli by to zabaliť, pretože by im nevyšli peniaze. „Našťastie tu máme šikovných klampiarov, stolárov, kúrenárov, plynárov, murárov, elektrikárov i kuchárov a všetci vedia niečím prispieť a pomôcť. Obecný úrad nakúpi suroviny a materiály, ktoré použijeme, a fyzickú robotu si už urobíme svojpomocne,” vysvetlil Pravda.

Podľa neho má táto forma spolupráce nevyčísliteľnú hodnotu. „Základom je, že ľudia chcú prísť a pomôcť. Pridanou hodnotou je ich skúsenosť a kvalita, ktorú do toho vkladajú,” pochvaľuje si na záver Pravda.

Takto hospodári Belža

Ročný rozpočet: 98 000 €

Výdavky: 85 000 €

Plat starostu: 1 600 €