Slováci vyjadrili svoj názor na sprísnenie potratov: Výsledky prieskumu hovoria za všetko

Už o pár dní sa parlament opäť začne zaoberať sprísnením potratovej legislatívy. Návrh nevychádza z prostredia koalície, ale opozičného poslanca Richarda Vašečku.

Predseda Smeru Robert Fico nedávno oznámil, že pôvodné plány zmeniť možnosť vykonávania interrupcií na Slovensku prehodnotili a súčasné zákony považujú vo vládnych stranách za dostatočné. Ukazuje to aj prieskum agentúry FOCUS, podľa ktorého by za sprísnenie boli najmä voliči strán Za ľudí či KDH.

Prezidentka Zuzana Čaputová hovorí, že ak by aj návrh prešiel, tak by ho zrejme vetovala. O takom veľkom zásahu podľa nej neprebehla celospoločenská diskusia a je len pár mesiacov pred voľbami. „Som rada, že som takúto situáciu nemusela v živote riešiť. Moje súkromné rozhodnutie by však zrejme bolo v prospech života,“ povedala.