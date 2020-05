Legendárny spevák Peter Hečko rád utečie z Bratislavy na vidiek: Chalupárčiť je drina aj láska

Načo more, keď máte chalupu?! Týmto heslom sa riadi Peter Hečko (69) zo známej súrodeneckej dvojice Peter a Júlia Hečkovci, ktorá u nás v 80. rokoch valcovala hitparády. Hudobník nám svoj prechodný domov, v ktorom trávi veľkú časť roka, ochotne ukázal.

Svoj oddychový raj našiel Peter Hečko v tichej dedinke neďaleko Trnavy. „Z tejto oblasti pochádzajú aj moji rodičia a starí rodičia zo strany môjho otca aj mamy, a tak môžem povedať, že sme sa vlastne vrátili späť na rodnú hrudu a k našim koreňom,“ konštatuje hudobník, pre ktorého sú vraj dni na chalupe vzácnejšie ako dovolenka pri mori.

„Nie som typ, ktorý bude ležať bez pohnutia niekde na pláži na deke a bude sa pár hodín škvariť na slnku. Radšej idem na chalupu, kde stále niečo robím,“ vysvetľuje s tým, že trápiť ho nemusia ani letné horúčavy.

„Ak je veľmi horúco, ako v posledných rokoch, tak sa ovlažím v našom bazéne v záhrade alebo sa na pár hodín ukryjem v dome, kde je stále o dosť chladnejšie ako vonku. A ak treba, pustím si aj klímu,“ dodáva. Áno, Peter spolu s manželkou Alenou (65) majú chalupu zmodernizovanú a k dispozícii je aj klimatizácia. A to koncom 80. rokov kúpili starý dom! Ten však prešiel kompletnou rekonštrukciou.

Zo starého nový

„Všetko sme si prerobili podľa nášho gusta. Samozrejme, na hlavné veci sme si prizvali odborníkov, ale mnoho vecí sme si robili s manželkou celkom sami. Napríklad konštrukciu strešných vikierov, prestavbu komínov, stavbu do zeme zapusteného bazéna, nové terasy, chodníky a rôzne úpravy interiéru, inštalovanie starých kachieľ, ktoré sme sami repasovali,“ vymenúva. Pôvodné zostali len základné múry a základná strešná konštrukcia.

Zmenili sme všetko, čo sa týka vnútorného priestoru a strechu sme do dvora predĺžili a všelijako vytvarovali vrátane dvoch obnažených rebier, na ktoré sa ťahajú popínavé rastliny. Obrovskú prácu dalo nové zaizolovanie celého domu, nové podlahy, preklady na spevnenie statiky domu pri zmene pomerov vnútorných priestorov...“Teraz už vraj stačí len všetko udržovať, i keď... „Možno sa raz pustíme ešte do vnútorných schodov vedúcich do podkrovia, čo je súčasť pôvodného projektu. Ale ak, to bude už hudba budúcnosti. Najlepšie to vystihuje hláška jedného z miestnych fachmanov Frida:smeje sa muzikant.

Návrat k zelenine

Samozrejme, množstvo práce bolo a stále je aj s veľkou záhradou, ktorá k domu patrí. „Robíme to spolu s manželkou, pretože jeden by to sám nezvládol. Ona viac sadí, presádza, polieva, strihá suché časti a ja kopem jamy na sadenie, orezávam stromy a ovocné i okrasné kríky. Trávu kosíme tak pol na pol, lebo je toho veľa, ale v poslednom čase sa už zaúča aj náš syn Michal. Veľké plochy sa kosia ľahko, ale dôležité sú detaily, aby bolo dočista pokosené a aby ste nepoškodili rastliny. Je toho skutočne veľa, čo treba na chalupe robiť. Ale robíme to radi. Lebo výsledok tej práce je veľmi viditeľný a robí nám radosť.“

Kým vraj žili Petrovi svokrovci, polovica záhrady bola v ich opatere. „Pestovali všetko od mrkvy cez papriku až po kukuricu. Neskôr sme záhradu prerobili len na okrasný park s časťami vykladanými guľatými kameňmi a kôrou, ale ovocné stromy sme zachovali.“ Posledné roky však nastala zmena a Hečkovci opäť vyčlenili menší kúsok zeme na pestovanie vlastnej zeleniny.Takže náš malý 3-ročný vnúčik Maximko papá zo záhrady spolu s nami náš vlastný čerstvý hrášok, paradajky a všeličo iné.“

Najradšej griluje

Ako vraví, jeho najobľúbenejšou prácou na chalupe je skoro každovečerné grilovanie v záhradnom kozube. „Som na to špecialista. Ono to vyzerá, že si len tak naložíte nejaké mäsko, ktoré manželka predtým pripraví a opekáte. Ale aj to treba jednoducho vedieť, aby ste mali všetko prepečené tak, ako má byť. Treba mäso stále prevracať a premiestňovať a treba vedieť pracovať aj s pahrebou a s výškou roštu. Je to celá veda,“ usmieva sa hudobník, ktorý vraj najradšej opeká pstruhy. „Tie treba donekonečna otáčať a dlho pomaly opekať. Aj zeleninu, cibuľu a baklažány. Každé vyžaduje iný prístup a grif. Rád tiež rúbem drevo a zakladám oheň na pahrebu.“

Oslavy vo veľkom štýle

Hoci na chalupe väčšinou oddychuje iba Peter s manželkou, zvykne sa tam zísť aj väčšia partia. „Miesta je tam dosť, robili a robia sa tam oslavy menín, narodenín a podobne. Dokonca sme tam usporiadali viackrát aj veľkú letnú párty pre celú rodinu a priateľov s názvom Europárty. Ale, samozrejme, najčastejšie sme tam v menšom počte. My s manželkou a syn Michal so svojou rodinkou...“

A ešte jednu vec chcel Peter Hečko dodať na záver: „Ako rodený Bratislavčan musím povedať, že na návrat do hlavného mesta, do môjho Mesta snov, sa vždy teším najmenej tak isto, ako keď opäť o pár dní ideme späť do nášho raja.“