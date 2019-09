Bugár a Sulík si vyčítali styky s Kočnerom: Po ostrej kritike prišlo prekvapivé vyhlásenie

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár a predseda SaS Richard Sulík si navzájom vyčítajú styky s Marianom Kočnerom, obvineným z vraždy Jána Kuciaka.

Bugár vyčíta Sulíkovi, že s ním z pozície predsedu Národnej rady (NR) SR raňajkoval, podľa Sulíka s ním Bugár dohadoval pokračovanie súčasnej koalície. Povolebnú spoluprácu lídri strán nevylučujú. Povedali to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

"Orgány činné v trestnom konaní sú jediným orgánom, ktoré môžu povedať, či je niečo pravda, alebo vymyslená blbosť," povedal na margo údajnej komunikácie medzi Marianom Kočnerom a bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou (Smer-SD) Bugár. Jankovská odstúpila podľa Bugára aj preto, aby sa mohlo pokračovať v dobrej práci v rezorte spravodlivosti. Na otázku, či nie je zhabanie mobilov dostatočným dôkazom, Bugár odpovedal, že Národná kriminálna agentúra musí podozrenia potvrdiť.

S tým súhlasí aj Sulík, avšak dodal, že je rozdiel medzi politickou a trestno-právnou zodpovednosťou. "Ona už ako sudkyňa mala niekoľko káuz, kde bola v dosť nepekných podozreniach. Ona sa ani len štátnou tajomníčkou nemala stať," dodal.

Na otázku, ako reaguje na výzvu predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý Sulíka opakovane vyzval, aby pre stretnutia s Kočnerom odišiel z politického života, reagoval Sulík tak, že stretnutie s Kočnerom bolo začiatočníckou chybou a že vo zverejnenom videu zo známeho stretnutia na raňajkách je jasné, že nerobil nič inkriminujúce.

Bugár oponoval tým, že z pozície predsedu NR SR dohadoval voľbu generálneho prokurátora, načo Sulík reagoval, že s Kočnerom iba "klábosil", a že bol jeho obeťou, keďže ho podľa Threemy nechal sledovať. Sulík taktiež obviňoval Bugára zo styku s Kočnerom, čo dokladal ich stretnutím na dovolenke na Maledivách, a taktiež medializovanou komunikáciou z Threemy. Podľa Sulíka na základe Threemy konal Bugár v súlade s Kočnerom, keď neodišiel po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej z koalície. Podľa Bugára sa stal pravý opak, keď bol donútený vtedajší premiér Robert Fico (Smer-SD) odísť z kresla predsedu vlády. "Dosiahol opačný efekt," uzavrel.

K otázke korupcie a jej prítomnosti na Slovensku Sulík uviedol, že to "súvisí s 12 rokmi vlády Smeru". To, že je tu korupcia takto strašne rozšírená je fakt, dodal líder SaS. Bugár pripomenul presadenie protischránkového zákona a aj zmeny v právomociach policajného prezidenta ako protikorupčné opatrenia.

Na povolebnú spoluprácu vylúčil Bugár ĽSNS Mariana Kotlebu. "Nevylučujeme spoluprácu napríklad so SaS," uzavrel. Sulík doplnil, že SaS explicitne vylúčila Smer-SD, SNS a ĽSNS. "Všetky ostatné strany vylúčenie nie sú."

Vo veci voľby ústavných sudcov Sulík naďalej presadzuje verejnú voľbu. "Je hanba všetkých poslancov, že sa nezvolili sudcovia Ústavného súdu." Dodal, že obštrukcie pri ich voľbe robili podľa neho najmä vládni poslanci. "Trvám na tom, že musí byť verejná voľba," súhlasil so Sulíkom Bugár. Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej voliť sudcov až keď zvolí všetkých parlament, a nie postupne, ako to robil exprezident Andrej Kiska, považujú za jej rozhodnutie. Bugár doplnil, že treba podľa neho spresniť ústavu, aby to bolo vyjadrené explicitne. Podľa Sulíka to nie je treba a prezidentka má využívať svoje právomoci.

V otázke sociálnych balíčkov Bugár uviedol, že sa ešte treba na konkrétnych opatreniach dohodnúť, vzhľadom na zaťaženie štátneho rozpočtu, avšak strana Most-Híd hodlá presadiť navýšenie rodičovského príspevku.

"Tu sa korumpujú voliči. My vám niečo dáme a vy nás za to voľte," reagoval Sulík s tým, že s prichádzajúcou krízou treba začať šetriť. Doplnil, že keď je hospodársky rast, tak štát znesie deficit. "Ale my ideme do krízy s rastúcim deficitom, a to je nebezpečné," dodal.