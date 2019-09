Srbskí fanúšikovia skandovali Messiho meno: Ronaldo ich umlčal touto parádičkou

Portugalskí futbalisti sú úradujúci majstri Európy, tento rok vyhrali premiérovú edíciu Ligy národov, v kvalifikácii EURO 2020 sa však dosiaľ trápili.

V úvodných dvoch vystúpeniach najprv remizovali doma s Ukrajinou bez gólov, so Srbskom sa rozišli nerozhodne 1:1. V sobotu v Belehrade si však zverenci Fernanda Santosa napravili renomé, keď zdolali domácich 4:2.

"Ukázali sme mnoho kreativity a ofenzívneho potenciálu. Potrebovali sme podať výborný výkon, ak sme chceli zdolať Srbov. Domáci ma trochu prekvapili, čakal som, že budú útočnejší. Oni však hrali podobne ako v Lisabone, dobre bránili a komplikovali nám život v útoku," citoval kouča Portugalska oficiálny web UEFA.

Portugalci prvýkrát zlomili odpor súpera až v závere prvého polčasu, keď sa presadil William Carvalho. Podľa Santosa to bol jeden z kľúčových okamihov na ceste za víťazstvom. "Gól tesne pred prestávkou nám poskytol výhodu do druhého polčasu. Dokázali sme eliminovať ich vynikajúci stred poľa a zaslúžene sme duel dotiahli do úspešného konca."

Po stretnutí mal dôvod na radosť aj Cristiano Ronaldo. V prvej kvalifikačnej konfrontácii v marci odohral iba pol hodinu, keď sa zranil. V sobotu si napravil chuť, strelil tretí a napokon víťazný gól. Dokonalo sa tak odplatil domácim priaznivcom, ktorí pri každom jeho dotyku s loptou posmešne skandovali "Messi, Messi". Celkovo to bol jeho 89. zásah v najcennejšom drese.

Zápas mal trpkú príchuť pre kormidelníka Srbska Ljubišu Tumbakoviča, ktorý nahradil v júli na poste Mladena Krstajiča a sobotný duel bol jeho premiéra na lavičke národného mužstva. Hoci mu nevyšla podľa predstáv, po stretnutí uznal kvalitu súpera: "Prehrali sme s fantastickým tímom plným superhviezd. Chýbala nám finálna fáza, najmä v prvom polčase. Gól do šatne nám rozhodne nepomohol. Tradičnou slabinou nášho futbalu je obrana a ukázali sme to aj teraz, to podmienilo celý priebeh zápasu."

V tabuľke B-skupiny je na čele Ukrajina s 13 bodmi z piatich odohratých zápasov. Portugalsko sa dostalo na druhé miesto, má päť bodov, ale absolvovalo iba tri duely. V utorok 10. septembra sa predstaví v Litve. Srbi sú štvrtí o skóre za prekvapením "béčka" Luxemburčanmi, s ktorými sa stretnú tiež v utorok.