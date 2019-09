Ak nájdete v bankomate zabudnuté peniaze, zbystrite pozornosť: Takto sa vyhnete trestnému stíhaniu

Ak si niekto ponechá peniaze, ktoré mu nepatria, môže sa vystaviť riziku trestného stíhania.

Ak náhodou nájdete v bankomate hotovosť, ktorá vám nepatrí, čo najskôr kontaktujte banku. "Banka následne identifikuje podľa kamerového záznamu a platobnej karty klienta, ktorý hotovosť vyberal," informuje Iveta Hudáková z portálu Finančný kompas. V prípade, že by ste si nájdene peniaze ponechali, išlo by o bezdôvodné obohatenie a vystavili by ste sa podľa Slovenskej bankovej asociácie riziku trestného stíhania.

Dôvodom, pre ktorý ľudia nechajú svoje peniaze v bankomate je nedostatočná pozornosť alebo okamih zamyslenia. Klient vloží svoju platobnú kartu do bankomatu, zadá identifikačné údaje, ako aj sumu na výber, kartu vytiahne a peniaze zostanú v bankomate. Túto situáciu si niektorí uvedomia tesne po odchode, niektorí po pár minútach a niektorí po dlhšom čase.

Nájdené peniaze je potrebné odovzdať v ktorejkoľvek pobočke danej banky, resp. banky, ktorej bankomat patrí alebo na polícii. Pri odovzdávaní je dôležité podľa Hudákovej spísať miesto, dátum a najmä čas. Ten zohráva kľúčovú úlohu pri dokazovaní prostredníctvom kamerového záznamu. O odovzdaní peňazí by si mal dať nálezca vystaviť potvrdenie od pracovníka banky, ktorý hotovosť prijal.

Naopak, ak po čase zistíte, že vám chýba hotovosť a zabudli ste ju v bankomate, mali by ste čo najskôr kontaktovať svoju banku. Potrebné je podať reklamáciu o strate peňazí, v ktorej je nutné uviesť výšku hotovosti, miesto, dátum a čas výberu. Banka môže zistiť, čo sa s nájdenými peniazmi stalo a klient má podľa Slovenskej bankovej asociácie šancu, že mu peniaze budú vrátené. Ak sa klientovi peniaze nepodarí získať naspäť, môže sa obrátiť na políciu. Banka, ktorej patrí bankomat, poskytne polícii potrebnú súčinnosť.