Meghan to po prehre Sereny poriadne schytala: Kruté slová fanúšikov, toto vojvodkyňu zabolí

Vojvodkyňa Meghan (38) si spravila víkendové plány bez synčeka Archieho.

Jej dlhoročná kamarátka Serena Williams totiž hrala dôležitý zápas na finále žien US Open v New Yorku. Ako informuje zahraničný portál The Sun, vojvodkyňa na tejto udalosti nemohla chýbať a priateľku prišla podporiť.

Ľudia ju dokonca obvinili z toho, že tenistke prináša nešťastie. "Nabudúce by si mala radšej zostať doma," odkázal jej jeden z fanúšikov Sereny. Ďalší napísal, aby sa dôležitých zápasov Sereny už viac nezúčastňovala, pretože tenisová hviezda potom prehrá. I keď je pravda, že takmer vždy, keď je vojvodkyňa medzi fanúšikmi na zápase, Williamsová prehrá, v roku 2016 sa zúčastnila Wimbledonu, kde si tenistka obhájila svoj titul.

Meghan mala tento raz na sebe oblečené pekné džínsové šaty, ktoré doplnila štýlovými slnečnými okuliarmi. Do Ameriky sa prepravila komerčným letom a nie súkromným lietadlom, čo viacerí ocenili.