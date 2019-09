Zaskočila aj slávnu Serenu: Titul na US Open získala kanadská tínedžerka

Mladá Kanaďanka Bianca Andreescová sa stala senzačne víťazkou ženskej dvojhry na US Open v New Yorku a vo veku 19 rokov a 83 dní sa teší z prvého grandslamového titulu v kariére.

Zápas trval 99 minút a víťazka premenila tretí mečbal, druhý pri podaní súperky. Andreescová v aktuálnom "online" renkingu WTA poskočila z 15. na 5. miesto. Jej finálovej súperke S. Williamsovej bude v pondelkovom oficiálnom vydaní svetového rebríčka patriť 9. priečka.

Vo finále to bol historický súboj generácií. Zatiaľ čo S. Williamsová o 19 dní oslávi 38. narodeniny, Andreescová je ročník narodenia 2000. Rozdiel 18 rokov a 263 dní medzi finalistkami grandslamového turnaja je najvyšší v tzv. otvorenej ére v tenise. Tínedžerka v newyorskom finále bola naposledy predtým Dánka Carolina Wozniacka presne pred 10 rokmi, ale neuspela.

Andreescová získala titul vo Flushing Meadows vo svojom debute na tomto podujatí a stala sa prvou kanadskou víťazkou turnaja tzv. veľkej štvorky v tenisovej "open ére". Pred US Open uspela aj vo finále prestížneho turnaja v Toronte, čo znamená, že sériu víťazných zápasov natiahla už na trinásť. Andreescová si z New Yorku odnáša víťazný šek na 3 850 000 USD pred zdanením, S. Williamsová polovicu z tejto sumy.

Serena Williamsová nevyužila ďalší pokus o vyrovnanie historického rekordu 24 grandslamových titulov, ktorý zatiaľ patrí iba Austrálčanke Margaret Courtovej. Bývalá svetová jednotka nezvládla štvrté grandslamové finále za sebou, v rozhodujúcom súboji o titul neuspela nedávno na Wimbledone proti Simone Halepovej, vlani na Wimbledone proti Angelique Kerberovej aj pred rokom na US Open proti Naomi Osakovej. Serena má vo vrecku 23 grandslamových titulov, ale ten posledný sa datuje k januáru 2017 z Australlian Open. Teda ešte pred jej súťažnou prestávkou spôsobenou materstvom a založením si rodiny. Serena nepridala 102. víťazný zápas počas kariéry v New Yorku a neprekonala rekordný zápis seba aj krajanky Chris Evertovej. Šesťnásobná šampiónka Serena prvýkrát vyhrala US Open presne pred 20 rokmi, keď ešte nemala osemnásť a je finálová súperka Andreescová nebola na svete.

Hneď v prvom geme zápasu si Serena Williamsová neudržala servis a jej o takmer 19 rokov mladšia súperka vzápätí zvýšila na 2:0. Serena sa potom dostala do zápasu, ale podanie Andreescovej bolo nepriestrelné. Naopak za stavu 2:4 z pohľadu americkej legendy sa obe hráčky ťahali o gem vyše 10 minút. Američanka odvrátila päť brejkbalov a napokon znížila na 3:4. Kanaďanka však pokračovala v sústredenom výkone a napriek jednému brejkbalu súperky zvýšila na 5:3. Serena potom viedla pri svojom podaní 40:30, ale nestačilo jej to. Súperka ju prinútila k chybe z forhendu a pri setbale zahrala domáca veteránka dvojchybu - 3:6. Nepochopiteľné správanie fanúšikov: Vypískali minútu ticha pre Enriqueho dcéru († 9)

V prvom sete urobila americká hráčka až 14 nevynútených chýb a dvakrát prišla o svoj servis. A v úvode toho druhého sa história zopakovala. Najprv Andreescová hladko vyhrala svoje podanie a potom Serena čistou hrou prišla o to svoje a opäť na jeho konci "spáchala" dvojchybu. Andreescová vzápätí nepotvrdila na 3:0, Serena jej aj s dávkou šťastia prvýkrát v zápase vzala podanie. Lenže nepomohla si. Nestabilné prvé podanie ju pripravilo o možnosť vyrovnať na 2:2 a kanadská tínedžerka zvýšila na 3:1. Potom sa už Andreescová niesla na víťaznej vlne, zatiaľ čo jej skúsená súperka akoby predčasne rezignovala.

Za stavu 1:5 Serena predsa len ešte zabojovala. Víťazným úderom odvrátila prvý mečbal pri podaní súperky a premeneným druhým brejkbalom znížila na 2:5. Vzápätí svojím servisom nechala zaspomínať na lepšie časy a upravila na 3:5. Mladšia zo sestier Williamsových zrazu bola na koni. Začali jej padať riskantné údery k čiaram a čistou hrou pri podaní súperky sa dostala na dostrel - 4:5. A neskôr aj vyrovnala na 5:5. Keď sa už zdalo, že mladá Kanaďanka sa aj pod ťarchou atmosféry na centrálnom newyorskom kurte psychicky zrútila, predsa len našla rytmus na podaní a pridala šiesty bod. To jej očividne pomohlo a v kombinácii s chybami súperky sa predsa len dočkala veľkého víťazstva. Druhý mečbal ešte Serena odvrátila esom, ale tretí už nie.

Dvojhra žien - finále:

Bianca Andreescová (Kan.-15) - Serena Williamsová (USA-8) 6:3, 7:5