Manžel si opäť získal srdce Laury, ktorá prišla o spomienky: Zistíte, čo sa stalo po 3 rokoch, dojme vás to k slzám

Príbeh ako z romantického filmu! Mladá žena plánuje povedať svoje áno druhýkrát tomu istému mužovi.

Laura Hart Faganello (23) stratila po úraze hlavy všetky spomienky na svojho manžela Braydena Faganella (25). Ako informuje portál Vancouver Courier, druhú spoločnú svadbu budú mať na štvrté výročie prvej.

"Naučila som sa, že láska je voľba, a ja som sa rozhodla Braydena milovať," vyhlásila Laura. "19. augusta ma zasa požiadal o ruku a ja som znova povedala áno."

Nešťastný úraz sa vtedy 21-ročnej Laure stal v roku 2017, keď jej pri organizácii pracovnej udalosti, spadla železná tyč na hlavu. Utrpela traumatické zranenie mozgu, pri ktorom podľa slov jej manžela, stratila aj zmysel pre humor a jej typický 'jas'. "Bola neustále smutná a v bolestiach," spomínal si Brayden. Laurin otec sa vyjadril, že jeho vzdelaná, dokonalá a sebavedomá dcéra mala zrazu problém čítať a písať. Bola v treťom ročníku na škole University of Victoria, no musela odísť. Jej symptómy sa zhoršovali a zabudla prečo sa vydala za Braydena iba 9 mesiacov pred úrazom.

Pravidelne sa v noci zobúdzala s pocitom, že má 17 rokov a býva v Belgicku s otcom. Cítila sa nanajvýš nevhodne, keď ju jej manžel objímal, považovala ho za cudzinca. Brayden sa aj napriek tomu pokúšal viesť "normálny" život, no cítil, akoby sa s ním Laura každý deň rozchádzala. "Žiadne city od nej neboli opätované, bola chladná a odmeraná," povedal Brayden.

Aj napriek všetkému sa Brayden rozhodol pri Laure ostať a dodržať tak svoj svadobný sľub. "Naučilo ma to trpezlivosti. Bral som to deň za dňom a snažil som sa nepozerať príliš ďaleko do budúcnosti. Zmenil som sa z cudzinca na kamoša, pomaly sme sa posúvali vpred. Tešil som sa z maličkostí," opisoval svoje úsilie Brayden.

Čo sa týka snahy zo strany Laury, rozhodla sa upriamiť sa na Braydonove dobré vlastnosti a starať sa o neho rovnako, ako sa staral on o ňu. "Jedného dňa som už mala po krk depresie, ľutovania sa a odporu," vyjadrila sa. "Nakoniec som sa pozbierala a dala som všetko do nášho vzťahu," dodala.

Dvojica začala znova randiť a ich láska už len rástla. "Naučil som sa, že láska nie je niečo, čo raz dostaneš a môžeš sa na to spoľahnúť. Je to niečo na čom musíš každý deň vytrvalo pracovať," povedal Brayden. "Rozhodol som sa pracovať na našom vzťahu a ona sa rozhodla ma znova milovať. Láska je voľba a treba ju rozvíjať," dodal.