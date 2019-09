Na grécke ostrovy sa opäť priplavili stovky migrantov: Kapacita registračných táborov je niekoľkonásobne prekročená

Zvýšený prílev migrantov do Grécka, ktorý je badateľný od augusta, stále pokračuje.

Od piatka rána do soboty poludnia sa na grécke ostrovy vo východnej časti Egejského mora doplavilo celkovo 424 migrantov, informovala agentúra DPA. V registračných táboroch na gréckych ostrov Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos sa už pritom nachádza viac ako 24.000 ľudí, hoci ich celková kapacita dosahuje len 6000 osôb. Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) sa v priebehu augusta 2019 doplavilo z územia Turecka na grécke ostrovy v Egejskom mori dovedna 8103 migrantov. Vlani v auguste ich pritom bolo len 3200. Bilancia z tohtoročného augusta je najvyššia za úplunulé tri roky.

Na ostrov Lesbos sa 29. augusta doplavilo na člnoch približne 600 migrantov. Išlo o najväčší počet od marca 2016, keď vstúpila do platnosti dohoda medzi EÚ a Tureckom, ktorá pomohla výrazne obmedziť prílev migrantov do Grécka. Vláda v Aténach následne rozhodla o sérii mimoriadnych opatrení vrátane posilnenia pohraničných hliadok, presunu migrantov z ostrovov na pevninu, skrátenia zdĺhavých azylových konaní a urýchlenia deportácií neúspešných žiadateľov naspäť do Turecka. V čase vrcholiacej migračnej krízy boli dni, keď sa do Grécka doplavilo až zhruba 7000 utečencov a migrantov denne.