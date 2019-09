Angličania kráčajú suverénne za postupom: Kane hetrikom zostrelil Bulharov

Futbalisti Anglicka suverénnym spôsobom kráčajú za postupom na majstrovstvá Európy 2020.

V kvalifikačnej A-skupine majú na konte plný počet deviatich bodov s úctyhodným skóre 14:1. V sobotu sa o ich sile presvedčili Bulhari, ktorí vo Wembley prehrali jednoznačne 0:4. Hrdinom zápasu bol kanonier londýnskeho Tottenhamu Harry Kane. Ten sa v zápase zaskvel hetrikom, keď v 24. min otvoril skóre a v ďalšom priebehu duelu ešte dvakrát skóroval z pokutového kopu. Okrem neho sa do listiny strelcov zapísal aj Raheem Sterling.

V tej istej skupine sa zrodilo prekvapenie na úrok Česka, ktoré prehralo na pôde Kosova 1:2. Patrik Schick síce poslal hostí do vedenia, ale zverenci Jaroslava Šilhavého napokon odchádzali z Prištiny bodovo naprázdno. O rozhodnutie sa v 67. min postaral obranca Vojvoda. "Keby to skončilo 2:2, poviete si remíza, to sa stane. Prehra je však veľmi zbytočná, hoci Kosovo bolo veľmi nepríjemný súper. Dal som gól, to je pekné, ale tá prehra má fakt veľmi štve," cituje slová útočníka Lipska portál idnes.cz.

Podobne ako Anglicko potvrdili úlohu favorita aj ďalší dvaja lídri skupín. Ukrajina vyhrala na pôde Litvy 3:0 a Island v domácom prostredí rovnakým skóre zdolal Moldavsko. Štvrťfinalisti Eura z roku 2016 majú po piatich zápasoch na konte dvanásť bodov za štyri víťazstva, pričom im na to stačilo osem strelených gólov. Bodovo ich však môžu vyrovnať Francúzi, majstrov sveta čakajú v sobotu reprezentanti Albánska.

Sobotňajšie výsledky - kvalifikácia ME 2020:

A-skupina:

Kosovo - Česko 2:1 (1:1)

Góly: 20. Muriqi, 67. Vojvoda - 16. Schick

Anglicko - Bulharsko 4:0 (1:0)

Góly: 24., 50. a 73. Kane (druhý a tretí z pok. kopu), 55. Sterling

B-skupina:

Litva - Ukrajina 0:3 (0:2)

Góly: 7. Zinčenko, 27. Marlos, 62. Malinovskyj

H-skupina:

Island - Moldavsko 3:0 (1:0)

Góly: 31. Sigthórsson, 55. B. Bjarnason, 77. Mudrac (vlastný)

Zostávajúci sobotňajší program (všetky zápasy o 20.45 h SELČ):

B-skupina: Srbsko - Portugalsko

H-skupina: Francúzsko - Albánsko, Turecko - Andorra