Anjelsky hlas Margarétky uchvátil porotu v Česko Slovensko má talent: K spevu ju priviedla vážna choroba

Anjelský hlas v Česko Slovensko má talent! Hlas Margarétky Ondrejkovej (15) uchvátil celé obecenstvo, ale najviac porotu, ktorá jej nevídaný talent ocenila vstupenkou priamo do finále.

Po jej vystúpení sa totiž rozozvučal zlatý buzzer, ktorý dohnal mladú plachú dievčinu k slzám. Ako dieťa si však prešla vážnymi zdravotnými problémami, ktoré ju trápia dodnes. Avšak práve vďaka nim v sebe objavila to, čo dáva jej životu zmysel.

Napriek tomu, že Margarétka prežívala strach z vystúpenia, nakoniec to zvládla a odmenou jej bol hneď zlatý bzučiak, ktorý ju vystrelil do finále. Málokto však vedel, že speváčka má za sebou náročné obdobie. Keď bola mladšia, skončila v nemocnici. Bolesti boli na dennom poriadku. Práve počas hospitalizácií ju držal pri živote spev, ktorý zmierňoval jej trápenie.

„Mám Morbus Perthe (ochorenie, ktoré postihuje kostný systém, pozn. red.).priznala pre Nový Čas speváčka, ktorá prekonala dve operácie. „Do dnešného dňa nie som úplne v poriadku, bude ma to prenasledovať celý život.“

Jej najväčšou oporou sú blízki, vďaka ktorým dokázala prekonať všetko zlé. „Celá rodina mi veľmi fandí. Boli mi oporou aj keď som bola dlhodobo v nemocnici. Hlavne tato, ktorý bol so mnou v nemocnici vždy, keď mohol, a mama, ktorá sa o mňa starala doma,“ prezradila Margarétka.

Hviezdou v Taliansku

Pred dvoma rokmi zabodovala aj na speváckej súťaži Sanremo Junior v Taliansku. Ako však priznala, spevácky ju to nikam neposunulo, a preto sa rozhodla skúsiť šťastie v Česko Slovensko má talent. „Keď som počula zlatý buzzer, mala som zmiešané pocity. Bola som šťastná. Nečakala som to. Rozplakala som sa od šťastia,“ opísala svoje pocity. Cieľ má však jasný: „Chcela by som to dotiahnuť tak ďaleko, ako len zvládnem. Baví ma to a chcem sa tomu naplno venovať,“ dodala.