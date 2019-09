Kráľ akrobacie ovládol Košické letecké dni: Neuhádnete, čím sa pilot Zoltán udržuje v kondícii

Zoltán Veres (55) z Maďarska bol jednoznačne najväčšou hviezdou Košických leteckých dní.

Držiteľ niekoľkých rekordov zapísaných v Guinnessovej knihe rekordov predviedol pred 25-tisíc divákmi krkolomné kúsky, ktoré vyrážali dych a ponúkli adrenalínovú bombu. Koľko lietadiel už vyskúšal?

Toto dokáže len málokto. Zoltán Veres patrí v akrobatickom svete pilotov medzi absolútnu špičku. Do jeho repertoáru patrí aj vystúpenie, v rámci ktorého je v rýchlosti 400 km/h letiac dolu hlavou vo výške 3 m schopný otočkou vo vzduchu preťať napnutú stuhu. Za všetkým je však maximálna fyzická a najmä psychická pohoda. „Vždy sa potom cítim na palube lietadla príjemne, no treba zo seba vydať maximum - teda sto percent. Potom moju vnútornú pohodu môžu oceniť aj diváci na zemi, ktorí sledujú všetky akrobatické kúsky na oblohe,“ vysvetlil špičkový pilot, ktorý má nalietaných viac ako 19-tisíc hodín. Doposiaľ vyskúšal 120 typov lietadiel, a ako tvrdí, dokáže svoj stroj na okamih ovládať aj pri nulovej rýchlosti.

Relaxuje pri stolnom tenise

Ak by ste čakali, že tento 50-nik trávi hodiny v posilňovni, nie je tomu tak. V kondícii sa vraj udržuje pri hraní stolného tenisu. Aj ten mu vraj pomáha, aby dokázal v kabíne vydržať preťaženie, ktoré dosahuje až 6G. Napriek úspechom je to skromný chlapík, ktorý len mávne rukou nad svojou prezývkou Kráľ oblohy. „To je prehnané,“ dodáva s úsmevom pilot, ktorého diváci môžu vidieť na zhruba 25 podujatiach ročne. Najbližšie sa predstaví so svojím umením v Szegede. Veres však nie je jediným lákadlom Košických leteckých dní. Návštevníci mohli vidieť aj stíhačku z 2. svetovej vojny, či lietadlo, ktoré kedysi vlastnil aj Tomáš Baťa.

Kto je Zoltán Veres ?

Leteckú kariéru začal v roku 1982, promoval ako letecký inžinier na Vysokej škole v Nyíregyháze v roku 1986 a tam pôsobil 5 rokov ako pilotný inštruktor. Doposiaľ lietal na vyše 120 typoch lietadiel, od klzáka po boeing. Pracoval ako inštruktor pilotov, poľnohospodársky pilot, v Severnej Amerike má skúsenosti s aerotaxíkmi. Je forenzným expertom v letectve a pilotom na plný úväzok od roku 1996, kapitánom Boeingu 737. Celkovo doteraz prelietal zhruba 19-tisíc hodín.