Uznávaný expert Bohunický: Ramsay nám pripomína, ako sme hrali kedysi

Pokračovanie Craiga Ramsayho (68) pri slovenskej reprezentácii väčšina hokejových odborníkov privítala. Patrí medzi nich aj bývalý tréner SR 18 a uznávaný metodik Peter Bohunický (64). Zároveň však upozorňuje, že doteraz sa kompetentným nepodarilo nájsť vhodného nasledovníka a kanadský odborník prináša v podstate len to, čo slovenský hokej zdobilo v minulosti.

Peter Bohunický sa s Craigom Ramsaym stretol už pred dvoma rokmi, keď v Banskej Bystrici prebehol trénerský seminár. Už vtedy Miroslavovi Šatanovi povedal, že mal šťastnú ruku. „Ramsayho filozofia mi bola hneď blízka. Potešil som sa, že budeme mať konečne odborníka, ktorý má rád aktívny celoplošný hokej. Ten sa tu totiž posledné roky nepraktizoval, hoci som metodické oddelenie na to už dávno upozorňoval. Sami sme zabíjali kreativitu svojich hráčov,“ uviedol Bohunický.

Zároveň podotkol, že Kanaďan s bohatými skúsenosťami z NHL Slovákom pripomína, ako kedysi hrali a čím sa preslávila aj zlatá generácia hokejistov v zámorí. „Naši chlapci, ktorí vyrástli v našom systéme ukázali v zámorí, že sa má hrať kombinačne. To, čo sme mali dobré a čo sa naučili doma, preniesli do zámoria. Dobré veci sme im tam dali, no my sme to dobré od nich už neprebrali,“ upozornil Peter Bohunický.

Aj preto sa potešil, že zohraná dvojica Šatan – Ramsay bude ešte minimálne rok pokračovať v spolupráci. „Miro Šatan vedel, čo náš hokej potrebuje. Akurát týmto štýlom, ktorý priniesol Ramsay, sme sa mali uberať už 15 rokov. Už v roku 2000 som hovoril, že náš obranný systém, ktorý učíme hrať mládež, nie je správna cesta,“ doplnil Bohunický. Zatiaľ nie je známe, kto bude pôsobiť v pozícii asistentov trénera. Na tomto poste sa v uplynulej sezóne točili viaceré mená. „Mladí tréneri by sa mali učiť postupne od mládeže a potom sa môže z niekoho stať aj tréner reprezentácie. Tvrdím, že na neskúsených asistentov Craig Ramsay doplatil aj na MS, kde sme dva zápasy stratili v záveroch. Realizačný tím mu nebol nápomocný. Aj preto som sa obával, či bude pokračovať,“ dodal Peter Bohunický.