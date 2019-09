Druhý zárez v repre bol pre Valjenta ako nočná mora: Modlil som sa, aby zápas už skončil!

Pred piatkovým stretnutím s Chorvátskom mal obranca Martin Valjent (23) na konte iba jeden reprezentačný štart. Po skvelých klubových výkonoch v Malorke, s ktorou si zahrá najvyššiu španielsku súťaž, si našiel do repre opäť cestu. Teraz možno aj ľutuje...

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Zo zápasu bola exhibícia! Modlil som sa, nech už čím skôr skončí. Nemali sme sily fyzické a ani morálne. Videli ste to sami,“ neskrýval sklamanie v mixzóne Valjent. „Myslím si, že aj odo mňa to bol veľmi zlý výkon. Snažil som sa robiť, čo sa dalo, ale spravil som málo. Nič som neukázal,“ dodal mladý reprezentant, ktorý nehral na kraji obrany viac ako rok.

„Nedá sa hovoriť ani o smole, jednoznačne nás vo všetkom prekonali. V šanciach, súbojoch, rýchlosti, vo všetkom. Keď sú hráči ako oni vo forme a v pohode, asi to takto dopadne. To, že nás fanúšikovia na konci vypískali, sme si po takomto výkone jednoznačne zaslúžili. Treba sa odosobniť od tohto výkonu. Vieme, o čo ideme hrať v Maďarsku. Po takomto zápase je ťažko mať veľké reči a biť sa do pŕs. Do Maďarska však musíme ísť so skromnosťou, pokorou,“ uzavrel Valjent.