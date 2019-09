Hrozivá smrť po veternej spúšti: Jednu ženu vietor obúchal o stenu, na ďalšiu spadla stena

Popoludní mal tajfún podľa predpovedí zasiahnuť Severnú Kóreu.

Tajfún, ktorý v sobotu prešiel popri pobreží Južnej Kórey, zabil najmenej dvoch ľudí. Sedemdesiatpäťročná žena v meste Porjong podľahla zraneniam po tom, ako ju silný vietor sfúkol a vrazil do 30 metrov vzdialenej steny a v meste Inčchon zahynula 38-ročná osoba po tom, ako sa na ňu zrútila stena na nemocničnom parkovisku. Juhokórejská vláda informovala, že zdravotníci ošetrili najmenej osem ľudí so zraneniami. Búrka tiež prerušila dodávky elektriny do viac ako 57-tisíc domovov po celej krajine.

Podľa juhokórejskej meteorologickej agentúry sa búrka pohybuje na sever rýchlosťou 49 kilometrov za hodinu a vietor dosahuje rýchlosť 133 kilometrov za hodinu. Popoludní mal tajfún podľa predpovedí zasiahnuť Severnú Kóreu.