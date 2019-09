Dúbravka povzbudzuje svojich spoluhráčov: S Chorvátmi sme si to vyžrali, ale stále je o čo hrať!

Nebyť viacerých dobrých zákrokov brankára Martina Dúbravku, slovenská futbalová reprezentácia by v piatkovom stretnutí E-skupine kvalifikácie ME 2020 s Chorvátskom (0:4) prehrala omnoho vyšším rozdielom.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

A to ešte vicemajstri sveta niekoľkokrát opečiatkovali konštrukciu slovenskej "svätyne". Svetoví vicemajstri dirigovaní fenomenálnym Lukom Modričom v stretnutí

"Ťažko sa hodnotí zápas po štyroch inkasovaných góloch. Bol to veľmi náročný duel s kvalitným tímom. Uvedomovali sme si, že Chorváti sú veľký favorit a v Trnave to naplno predviedli," rozhovoril sa Dúbravka pred zástupcami slovenských médií.

Podľa 30-ročného gólmana anglického Newcastlu United slovenské mužstvo nepodalo optimálny výkon, no pozerá sa dopredu. "Musíme to hodiť za hlavu. Stále máme šancu pobiť sa o postup. Budeme veľmi dôležité, ako na tento momentálny stav zareagujeme. Problém bol v tom, že Chorváti si vytvorili veľké množstvo príležitostí a vo chvíľach, keď sme s výsledkom chceli niečo urobiť, dostali sme nešťastný druhý gól. Museli sme otvoriť hru a súper dokázal maximálne využívať priestor," dodal.

Dúbravku sa domnieva, že v tíme nebol problém, čo sa týka prístupu k povinnostiam. Rovnako si nemyslí, že by Slováci mali z Chorvátov veľký rešpekt. "Každý jeden z nás bol mentálne dobre pripravený na tento zápas. Snažili sme sa to súperovi znepríjemniť, ale videli ste, akú kvalitu majú Chorváti. Nevyšlo nám to a maximálne sme si to 'vyžrali'," podotkol slovenský brankár.

Vysokú prehru s Chorvátmi budú môcť Slováci odčiniť v pondelňajšom zápase v maďarskej Budapešti. "Pevne verím, že duel v Maďarsku bude z našej strany kvalitnejší, budeme mať viac šancí a presadíme sa aj strelecky. Ak to v Maďarsku zvládneme, stále bude o čo hrať. Máme krátky čas do ďalšieho stretnutia, ale verím, že to v pondelok zvládneme," skonštatoval na záver Martin Dúbravka.