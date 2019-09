Čierny deň slovenského futbalu: Sokoly aj sokolíci totálne sklamali svojich fanúšikov

Piatok, 6. septembra sa navždy zapíše do histórie slovenského futbalu. Nanešťastie, absolútne opačným spôsobom, ako by si fanúšikovia želali.

Na kvalifikačné zápasy nastúpili obe naše reprezentácie. Najprv sa predstavili v Azerbajdžane slovenskí futbalsiti do 21 rokov, ktorí mali jasný cieľ - víťazstvo. Hráči do 21 rokov pod vedením trénera Adriána Guľu však začali kvalifikáciu o postup na ME 2021 prehrou proti outsiderovi.

21-ka prehrávala po góle v prvom polčase, avšak Slovákom sa podarilo vyrovnať. Klinec do rakvy prišiel v totálnom závere, keď sa hrdinom Azerbajdžanu stal Baris Ekincier, ktorý rozhodol o víťazstve domáceho celku.

"V poslednej minúte sa od nás odklonilo šťastie, keď sme dostali gól na 1:2 po hraničnej ofsajdovej situácii. Bohužiaľ, takticky sme nezvládli jednoduchý nákop. Hráči Azerbajdžanu podali heroický výkon a zblokovali množstvo striel. Možno aj bod by bol pre nich úspech, napokon však zápas vyhrali," vyjadril sa tréner Adrián Guľa pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Následne prišlo večerné vystúpenie slovenskej seniorskej reprezentácie. Zverenci trénera Hapala absolútne nezvládli domáci zápas a pred fanúšikmi v Trnave skončili s debaklom 0:4. Ten im udelilo Chorvátsko.

Trénerovi slovenskej reprezentácie Pavlovi Hapalovi sa zápas, pochopiteľne, hodnotil veľmi ťažko. "Chorváti nás 'vycvičili' vo všetkých činnostiach a myslím si, že pre nás je výsledok ešte milosrdný. Mohli sme dostať viac gólov. Nikto z nás nečakal, že predvedú až taký dobrý výkon. Po zápase som hovoril s trénerom hostí a aj on bol z toho prekvapený. Som však sklamaný najmä z našej hry, ktorá bola veľmi slabá," skonštatoval na tlačovej konferencii rodák z moravského Kroměříža.

Obe prehry sú veľkým sklamaním pre fanúšikov futbalu na Slovensku. Zatiaľ čo seniori vôbec nepotešili predvedenou hrou, mladíci si šance na postup skomplikovali nešťastným výsledkom.