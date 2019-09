O živote Britney Spears doteraz rozhodoval jej otec: Kvôli vážnej chorobe je ale všetko inak

Speváčka Britney Spears je od roku 2008 v poručníctve svojho otca Jamieho Spearsa.

Potom, čo sa psychicky zrútila, súd jej nariadil, že sa musí o všetkých svojich pracovných aj súkromných činnostiach radiť s otcom. Ten viac ako jedenásť rokov schvaľoval každý jej koncert, album či to, s kým bude randiť. A tento týždeň oznámil, že sa možno tejto funkcie vzdá. Pretože je vážne chorý.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Minulý týždeň pritom jeho bývalý zať Kevin Federline, otec Britneyiných synov Seana a Jaydena, požiadal súd o zákaz proti Jamiemu. Ten mal fyzicky atakovať vnuka Seana. Súd Kevinovi vyhovel a Jamie sa nesmie priblížiť k nemu ani k vnúčatám.

Spears sa síce práva vzdáva do 20. januára 2020, ale to neznamená, že bude Britney slobodná. Všetky jeho práva ochrancu a opatrovníka majú prejsť na istú Jodi Montgomeryovú. Tá získa právo a moc obmedziť alebo zakázať akékoľvek návštevy, právo a moc najať opatrovateľov a ochranku pre Britney na celodenný režim, právo a moc vyžiadať zákaz súdu proti osobám, ktoré by Britney obťažovali, a právo mať prístup ku všetkým lekárskym záznamom o Britney.