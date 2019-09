Trumpove vyhrážky sa dočkali úspechu: Rapídny pokles migrantov na americkej hranici s Mexikom

Prezident Donald Trump sa vyhrážal zavedením ciel na mexický import, ak krajina nepodnikne kroky proti migrácii.

Mexiko od mája znížilo počet nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Spojených štátov o 56%. V piatok to na vládnej tlačovej konferencii oznámil mexický minister zahraničia Marcelo Ebrard, informuje spravodajský portál BBC.

Mexiko a Spojené štáty sa v júni dohodli na 90-dňovom období, počas ktorého chceli obmedziť prúd migrantov prichádzajúcich do USA. Prezident Donald Trump sa pritom vyhrážal zavedením ciel na mexický import, ak krajina nepodnikne kroky proti migrácii. Zástupcovia Mexika, vrátane Ebrarda, by mali počas budúceho týždňa vycestovať do Washingtonu, kde budú diskutovať o ich výsledkoch.

Počet zatknutých na hraniciach podľa amerických údajov v júli klesol na 72-tisíc, oproti viac ako 130-tisíc v máji. I keď pokles migrácie je typický pre letné mesiace, úrady odmietajú, že by súčasné zníženie súviselo s týmito sezónnymi trendmi. Údaje za august by mali zverejniť na budúci týždeň.