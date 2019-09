Šéf Barcelony konečne prehovoril o Neymarovi: Brazílčan bol ochotný za odchod z PSG aj zaplatiť

Prezident futbalového klubu FC Barcelona Josep Maria Bartomeu povedal, že Brazílčan Neymar urobil počas prestupového obdobia všetko pre návrat do metropoly Katalánska.

Z očakávaného prestupu ale napokon zišlo, keď "Blaugranas" nedokázali splniť finančné požiadavky hráčovho zamestnávateľa Paríža St. Germain.

"Neymar veľmi túžil po návrate do klubu a robil všetko pre to, aby sa sa prestup podaril," povedal Bartomeu. Podľa francúzskeho denníka L'Equipe samotnému hráčovi záležalo na prestupe tak veľmi, že chcel zaplatiť 20 miliónov eur z vlastného vrecka, len aby sa uskutočnil. "Možnosť získať ho však prišla v čase, keď už sme mali uzavreté plány na stavbu tímu pre novú sezónu. Hoci to viaceré média avizovali, nikdy sme neponúkli žiadneho z našich hráčov ako protiváhu. Iniciátorom tejto myšlienky bol parížsky klub. Jeho požiadavky však boli nereálne a na tom celý obchod stroskotal," tvrdí šéf FCB. Úradujúci francúzsky majster, ktorý v roku 2017 zaplatil za Neymara rekordných 222 miliónov eur, údajne požadoval dvojicu Ivan Rakitič - Ousmane Dembele plus finančnú kompenzáciu vo výške niekoľko desiatok miliónov.

Dvadsaťsedemročný Neymar odišiel do Francúzska, aby sa dostal z tieňa Lionela Messiho, no svoje rozhodnutie údajne po dvoch rokoch ľutuje. V Paríži odohral za dva roky sotva polovicu duelov klubu, keď nútene pauzoval pre zranenia, či disciplinárne tresty. Napriek tomu je jeho štatistika pôsobivá - v 58 zápasoch zaznamenal až 51 gólov, pripomenula agentúra AFP.