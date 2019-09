Nadal sa pobije o ďalší grandslamový titul: V semifinále nestratil ani jediný set

Španiel Rafael Nadal a Rus Daniil Medvedev sa predstavia v nedeľňajšom finále tenisového US Open.

Druhý nasadený Nadal si v semifinále poradil s turnajovou dvadsaťštvorkou Talianom Matteom Berrettinim 7:6 (6), 6:4, 6:1 a v nedeľu sa pobije o svoj 19. grandslamový titul. Piaty nasadený Medvedev si v grandslamovom finále zahrá premiérovo, keď vyradil Bulhara Grigora Dimitrova rovnako v troch setoch 7:6 (5), 6:4 a 6:3.

Nadal sa prebojoval do svojho piateho finále v New Yorku, na konte má zatiaľ tri tituly (2010, 2013, 2017). V semifinále s Berrettinim nevyužil v prvom sete šesť brejkbalov a v tajbrejku prehrával už 0:4. Talian mal potom za stavu 6:4 k dispozícii dva setbaly, no následne prehral štyri loptičky za sebou. "Mal som šťastie, že som vyhral prvý set. Ten bol z môjho pohľadu trošku frustrujúci. Nechcete ísť do tajbrejku proti hráčovi ake je Matteo, keď predtým nepremeníte toľko príležitostí na brejk," uviedol Nadal.

Španiel bol po vydretom úvodnom dejstve v ďalších dvoch na dvorci pánom. V dueli nečelil ani jednému brejkbalu. Druhý set získal po brejku v siedmej hre, v treťom zobral Berrettinim servis hneď na začiatku a od stavu 2:1 si pripísal štyri gemy v sérii. Premenil hneď svoj prvý mečbal, duel trval 2:35 h. "Som šťastný, že som tu na US Open opäť vo finále. Po náročnom štarte do sezóny pre mňa znamená veľa, že som tam, kde som," vyhlásil Španiel, ktorý napriek zdravotným problémom na začiatku roka získal 12. titul na Roland Garros. "Teraz si užijem deň voľna, zatrénujem si a v nedeľu sa pokúsim hrať čo najlepšie. Medvedev bude silný súper, zlepšuje sa každým týždňom a ja musím ukázať to najlepšie, čo vo mne je."

Dvadsaťtriročný Medvedev sa do grandslamového finále dostal ako prvý Rus od roku 2005, keď Marat Safin vyhral Australian Open. V New Yorku vyhral Safin v roku 2000. Dimitrova brejkol hneď v úvodnej hre zápasu, napriek náskoku 2:0 ale prvý set získal napokon až v tajbrejku. V druhom síce stratil až dvakrát svoj servis, napriek tomu ho získal v pomere 6:4 a v treťom spečatil svoj postup do finále. "Keď som odchádzal na zámorské turnaje, nikdy by ma nenapadlo, že to takto dopadne. Teraz musím povedať, že milujem USA," citovala agentúra AFP Medvedeva, ktorý má v uplynulých šiestich týždňoch bilanciu 20:2. Vo Washingtone a Montreale sa dostal do finále, v Cincinnati vybojoval titul.

Medvedev sa s o desať rokov starším Nadalom zatiaľ stretli vo vzájomnom dueli iba raz, Španiel minulý mesiac zdolal svojho súpera vo finále práve v Montreale suverénne 6:3 a 6:0. "Som nadšený, že si zahrám o titul. Verím si oveľa viac ako v minulosti, pred dvoma mesiacmi by som niektoré vyrovnané zápasy možno prehral. Aj v semifinále proti Dimitrovovi mi to pomohlo, v prvom sete som bol asi horším hráčom, ale dokázal som vyhrať tajbrejk a momentum sa potom úplne otočilo na moju stranu." Dimitrov, až 78. hráč sveta, mohol byť najnižšie postaveným finalistom US Open od roku 1973. "Bol to výborný zápas, ktorý rozhodlo zopár loptičiek. Napriek prehre som s týmto turnajom veľmi spokojný," uviedol Bulhar.

Muži - dvojhra - semifinále:

Rafael Nadal (2-Šp.) - Matteo Berrettini (24-Tal.) 7:6 (6), 6:4, 6:1

Daniil Medvedev (5-Rus.) - Grigor Dimitrov (Bul.) 7:6 (5), 6:4, 6:3