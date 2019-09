Neobyčajné zvieratko: Roztomilé teliatko sa narodilo s nohou na hlave

Malá Elsie to nemá v živote ľahké. Roztomilé teliatko sa totiž narodilo s jednou nohou navyše.

Ešte k tomu ju má na veľmi neobvyklom mieste - vyrástla jej totiž na hlave. Podľa všetkého trpí polyméliou, čo je chorobný výskyt nadmerného počtu končatín. Na aukcii hospodárskych zvierat ju oddelili od jej mamy a vyzeralo to s Elsie zle. Nemala mlieko a hrozilo, že to neprežije. Našťastie, našiel sa pre ňu milujúci domov.

Farmár Matt Alexander (38) spolu so snúbenicou Magin Davis (29) sa okamžite do malého teliatka zamilovali a zobrali si ho na farmu. Dokonca sa im podarilo vypátrať aj jeho matku.ak to nijako neohrozí život zvieraťa.