Peter Marcin vyrukoval s vážnym priznaním: Ohrozí pokračovanie Susedov?

Sekne s obľúbeným seriálom opäť?! Herec a zabávač Peter Marcin (53) tvorí spoločne s Andym Krausom (52) seriál Susedia.

Ten vzkriesili pred rokom a odvtedy ho diváci vidia na obrazovkách Markízy. Marcin však najnovšie priznal Novému Času stavy vyhorenia, kedy nemá chuť pokračovať.

Marcin šéfuje Susedom a okrem toho má v RTVS zabavnú reláciu Neskoro večer. Oba projekty ho naplno zamestnávajú a rozhodne to nemá jednoduhé. „Susedia, to je záhul po toľkých rokoch to stále robiť... A tým, že je to jedna z najsledovanejších relácií na trhu, tak to je veľmi náročné. A to Neskoro večer tým, že si to vlastne sám pripravujem,“ povedal Novému Času herec. Práve výroba sitkomu je ťažšia ako kedysi.

„Sme starší. Voľakedy sme natočili Susedov a mohli sme ísť točiť ešte jeden diel. Teraz už ledva-ledva. Je to náročné, fyzicky aj psychicky. A ešte ten humor je špecifický v tom, že to sa nedá oklamať, tam tá energia z vás musí ísť,“ hovorí Marcin, ktorý má aj nie príliš príjemné obdobia.

„Mám také chvíľky, ale to majú určite aj viacerí kolegovia. A nielen v našej hereckej práci. Také to vyhorenie občas príde. A človek si povie ,kašlem na to, na rok idem niekde, budem cestovať´. A stále sa k tomu nemá, lebo stále niečo je,“ tvrdí bez okolkov herec, ktorý si to však nakoniec vždy rozmyslí. „Ešte stále to robím rád. Druhý dôvod je, že treba platiť aj účty,“ zasmial sa na záver.