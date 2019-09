Orlando Bloom po rokoch uviedol veci na pravú mieru: Pravda o mojom penise

Herec Orlando Bloom (42) pred tromi rokmi na čas zavaril internetové servery, keď sa na sieti objavili fotky, na ktorých úplne nahý pádluje s priateľkou Katy Perry (34). Fotografom sa totiž podarilo zachytiť aj jeho penis.

Našťastie pre neho to vyzeralo, že je dosť dobre obdarený. On však tvrdí, že fotka trochu opticky klame av skutočnosti až taký veľký penis nemá. "Nie je v skutočnosti taký veľký. Veci sa rozširujú v objektíve, ktorý má veľké optické šošovky. Je to optická ilúzia," tvrdil Orlando v rozhovore s Howardom Sternom.

Blooma tiež pobavilo, ako sa na internete najprv objavili fotky so začierneným penisom, ale potom zrejme niekto dosť zaplatil za to, aby sa objavili aj snímky necenzurované. "Môj hovorca mi zavolal a hovorí, toto na tom nie je najhoršie. Najprv tam boli fotky s čiernym rámčekom cez to. A ja som vtipkoval, a mali dosť veľký čierny rámček, aby to zakryli? A za chvíľu som zistil, že niekto odstránil ten čierny obdĺžnik, pretože mu dosť zaplatili. Takže je to trojnásobná pohroma. Najprv fotky, potom fotky s čiernym obdĺžnikom a potom bez čierneho obdĺžnika," dodal Bloom.