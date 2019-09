Beznádejný spor Petry s exmanželom o výživné na deti: Pre chýbajúce alimenty skončíme na ulici!

Kam sa s maličkými deťmi podeje?! Petra (35) z Banskej Bystrice sa vydala za Františka (40) po 1,5 mesačnej známosti a majú spolu dve deti.

Ich manželstvo sa však skončilo rozvodom a teraz jej hrozí, že s deťmi skončí na ulici. Bývalý policajt František totiž na svoju dcérku a syna podľa Petry prestal platiť alimenty a zúfalá žena nevládze platiť nájomné za byt. V práci totiž dostáva iba minimálnu mzdu.

Petra (35) bola za Františka (40) vydatá 5 rokov. „Zaľúbila som sa do neho. Je to ale manipulátor a ja som vtedy urobila obrovskú chybu,“ hovorí mamička, keď spomína na svoje päťročné manželstvo. Jeho ukončením sa však starosti utrápenej mamičky dvoch detí neskončili. Na fi nancovanie ratolestí totiž podľa vlastných slov Petra ostala sama. „O deti sa exmanžel nezaujíma a bráva si ich raz za dva mesiace,“ vysvetľuje s tým, že František jej prednedávnom oznámil, že nebude platiť alimenty.

„Dlhuje mi výživné vo výške skoro 1 500 eur a nám tie peniaze chýbajú. Preto chcem aj týmto poukázať na naše nezmyselné zákony, ktoré majú množstvo nedostatkov. Doplácajú ale na to tí najzraniteľnejší, a to naše deti. Momentálne som v situácii, keď prichádzam o strechu nad hlavou a hrozí, že s deťmi skončíme na ulici,“ plače nešťastná Petra, ktorá robí, čo môže, aby svojho syna a dcérku uživila, no pre minimálnu mzdu je už na pokraji svojich síl.

Exmanžel sa bráni

Bývalý manžel František však tvrdí, že všetko je inak. „Pred svedkami som za manželku zaplatil úver vo výške 1 300 eur s tým, že mi ona prisľúbila, že z toho polovicu započítame do výživného. Ona však na mňa následne podala trestné oznámenie za výživné, a to po tom, ako mi toto prisľúbila. Vždy to však bude tvrdenie proti tvrdeniu. Mám na to svedka, ktorý mi dosvedčí, že mi to bývalá manželka prisľúbila,“ vraví František s tým, že toto trestné oznámenie ešte nie je uzatvorené. „Ak však prokurátor moje dôkazy odmietne, ja jej budem musieť to výživné doplatiť,“ dodáva.

Bitka manželky?

Petra tvrdí, že v manželstve s Františkom prišlo aj na fyzické násilie. „Prvýkrát ma zbil, keď som mu povedala, že je podvodník. Bolo to bez varovania a zostala som v šoku. Potom to už pokračovalo. Nikdy som nebola s modrinami u lekára a ani to nehlásila na polícii. Vždy ma uprosil, aj plačom,“ vraví Petra. František sa vyjadril i k týmto tvrdeniam zo strany bývalej ženy.

„Neviem, akým spôsobom vznikli jej fotografie s modrinami, ktoré zverejnila exmanželka. Moja exmanželka volala na mňa pravidelne policajnú hliadku. Tí prišli a aj odišli. Keď jej policajti povedali, aby išla na ošetrenie, keď bola zbitá, tak to odmietla. Neviem, prečo,“ vraví a dodáva, že všetky obvinenia odmieta: „Deti som mal od decembra do apríla skoro bez prestávok a deti skutočne milujem.“

Rozpočet Petry s deťmi

Príjmy/mesiac:

Výplata: 550 €

Rodinné prídavky: 40 €

SPOLU: 590 €

Výdavky/mesiac:

Nájom: 380 €

Škôlka: 40 €

Jasle: 40 €

Splátka: 200 €

SPOLU: 660 €

Rozdiel: - 70 €

Aké sú podmienky náhradného výživného

Doba neplatenia

Dnes: Matka môže žiadať o náhradné výživné po 3 mesiacoch neplatenia. Až po tejto dobe hrozí neplatičovi trestné stíhanie.

Po novom: Matka by mohla požiadať už po 2 mesiacoch neplatenia výživného. Rovnako tak pre trestnosť by bola doba neplatenia 2 mesiace.

Príjem matky

Dnes: Žena môže mať nárok na náhradné výživné pri maximálnom čistom plate 673 €.

Po novom: Plat ženy pre nárok by mohol byť do1 000 € v čistom (vyššia suma je na diskusiu).

Suma náhradného výživného

Dnes: Výška náhradného výživného je do 1,2-násobku životného minima pre dieťa, čo činí 115 €.

Po novom: Suma náhradného výživného by bola až 3,7-násobok, teda maximálne 355,05 €.