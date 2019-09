Donedávna Slovákovi v Bystrici nechutne nadávali: Dôvody na piskot rýchlo zmazal

Úplne nová situácia. Hokejový útočník Marek Slovák (30) sa do nej dostal v Lige majstrov, keď v Banskej Bystrici nastúpil v drese domácich.

Vo februári to po urážkach z tribún zašlo až tak ďaleko, že im ukázal prostredník. Vo štvrtok mu však už aplaudovali!

Barani vo štvrtok vybojovali prvé víťazstvo v G-skupine LM, keď EHC Red Bull Mníchov zdolali 3:2 sn a Marek Slovák sa gólovo presadil už v 38. sekunde. Dobrý výkon podčiarkol v závere premeneným samostatným nájazdom, čím si získal na svoju stranu tribúny. Pritom ešte na jar na neho pískali a v úvode augusta gólom prispel v príprave k triumfu Bratislava Capitals nad Banskou Bystricou 6:3. „Myslím si, že keď ľudia vidia bojovnosť hráča v domácom drese, nemajú dôvod pískať. Ja viem, že ako súper sa ľuďom dostanem pod kožu a nabudí ich to. Je to ale za mnou, hrám Ligu majstrov, preto ma zavolali a som rád, že znova hrám takéto kvalitné medzinárodné zápasy,“ povedal pre hokejportal.sk Marek Slovák. Zároveň priznal, že v kabíne si ho spoluhráči aj doberajú: „To k tomu patrí, že Slovák je v bystrickom drese! Beriem to však s humorom, chalani tiež vedia, ako to v športe chodí.“

Na bystrickom ľade v apríli 2016 oslavoval majstrovský titul ako jeden z lídrov Nitry a teraz sa tam vrátil na hosťovanie z Bratislava Capitals pre LM. „Oslovila ma myšlienka tohto projektu a teším sa, že opäť budem hrať pod Petrom Oremusom. Štartujeme od úplného začiatku a môže sa z toho stať niečo veľké,“ dodal Marek Slovák.

G-skupina LM:

B. Bystrica - EHC Red Bull Mníchov 3:2 sn