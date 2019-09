Expremiéra Fica preveruje NAKA: Dopustil sa trestného činu?

Utrhol sa z reťaze. Predseda Smeru Robert Fico (54) sa po tom, čo Najvyšší súd SR odsúdil kotlebovského poslanca Milana Mazureka (25) za rasistické reči v rádiu, otvorene zastal myšlienok, ktoré vyslovil.

Voči šokujúcim vyjadreniam Fica sa krátko nato postavila nielen opozícia, ale aj jeho koaliční partneri. Expremiérove vyjadrenia už preveruje aj NAKA, ktorá rieši, či sa nedopustil schvaľovania trestného činu.

Fico sa rasizmu Mazureka rozhodol zastávať štyri dni po vynesení rozsudku, o ktorom samotný prokurátor Tomáš Honz povedal, že „bolo potrebné rasistického extrémistu pána Mazureka za jeho verbálne vyjadrenia voči rómskej komunite odsúdiť“. Kotlebovec tak prišiel o 10 000 €, ale aj o poslanecký mandát. Expremiér napriek tomu hovorí, že „Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ“.

„Ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do akejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí vrátane ležiacich psov pozatvárať,“ nechal sa počuť Fico.

Kritika koalície

Jeho slová nenechali chladnými opozíciu, ktorá podala trestné oznámenie, ale ani jeho koaličných partnerov. „Zvolebnieva sa a Robert Fico opäť vyťahuje protirómsku rétoriku. Chápem jeho nervozitu, ale ani tá ho neoprávňuje k tomu, aby rozdúchaval národnostné vášne,“ povedal podpredseda Mostu Ábel Ravasz.

Pridala sa aj SNS, ktorá zvyčajne Smer nekritizuje. Tentokrát zostali šokovaní z Fica, ktorý obdivuje prejavy extrémizmu Mazureka. „Veríme, že náš koaličný partner si uvedomuje, že podpora extrémizmu v akejkoľvek podobe je vysoko spoločensky nebezpečná a nie je akceptovaná ani v Bruseli, ani v Moskve,“ skonštatovali.

Rieši ho NAKA

Fico sa po tvrdej kritike rozhodol svoje slová zmierňovať. Pre Pravdu povedal, že ide o mylnú myšlienku, že by sa zastával Mazureka. „Mne ide o pokrytectvo. A to pokrytectvo je v tom, že keď sa bavíte v kuloároch, keď sedíte v rodine, keď sa bavíte s kýmkoľvek o rómskej otázke na Slovensku, že je to vážny sociálny problém, tak počúvate tie najradikálnejšie vyjadrenia. A potom sa zrazu zapne kamera, červené svetlo a ľudia stratia svoj zmysel pre odvahu a názory a sú pokryteckí,“ vysvetľoval Fico s tým, že by bol nerád, ak by sa spochybňovala protifašistická orientácia Smeru. Napriek Ficovému kajaniu sa sa už jeho výrokov chopila NAKA. „Národná kriminálna agentúra sa vyjadreniami zaoberá,“ povedal hovorca Policajného zboru Michal Slivka.

Dopustil sa trestného činu?

Robert Bános, advokát

- Podľa Trestného zákona o formu trestnej súčinnosti schvaľovania trestného činu sa jedná v prípade, ak niekto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa. V danom prípade teda orgány činné v trestnom konaní musia skúmať nielen to, či predmetné výroky boli prednesené verejne, ale či tieto výroky možno považovať aj za schvaľovanie trestného činu, ako to má na mysli Trestný zákon. V opačnom prípade môžu dospieť aj k záveru, že sa jednalo iba o verejné vyjadrenie názoru bez naplnenia danej skutkovej podstaty. Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí odňatie slobody až na jeden rok.

Ide mu o hlasy fašistov

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

- Tri možnosti prichádzajú do úvahy, prečo to robí. Fico potrebuje kotlebovcov ako politickú zálohu. Istá forma spojenectva medzi Smerom a ĽSNS sa skloňuje dlhšie, ak aj nie koalícia, tak nepriama podpora. Spolupracovať s kotlebovskou stranou by však Fica stálo napríklad aj členstvo v Strane európskych socialistov alebo dokonca rozkol vo vlastnej strane, keďže nie každý tam takéto kroky schvaľuje. Pravdepodobnejšie preto je, že časť voličov Kotlebu sa takýmito rečami snaží zlanáriť na svoju stranu. Nie som si istý, či to dokáže, lebo každý vidí, že s rómskou problematikou za 12 rokov vo vláde nič neurobil. Inou možnosťou je, že to tak cíti, namočil tým však do toho všetkých Slovákov. Nie je možné, aby zodpovedný politik niečo takéto uvádzal v pozitívnom zmysle.