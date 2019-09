Schôdza na odvolanie premiéra skončila fiaskom: Matovič pení, na rovinu povedal, čo si myslí o Pellegrinim

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa bojí schôdze, na ktorej má čeliť návrhu na vyslovenie nedôvery.

Tvrdí to OĽaNO, ktoré spolu so SaS, Sme rodina a niektorými nezaradenými poslancami iniciovalo schôdzu.

"Peter Pellegrini je zbabelec," vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič na tlačovej konferencii po tom, ako pre opakovanú neuznášaniaschopnosť pléna presunuli odvolávanie premiéra z piatka na pondelok (9. 9.). Pellegrini reči o zbabelosti odmieta, hovorí, že tak ako v piatok, aj v pondelok príde na schôdzu.

Matovič trvá na tom, že Pellegrini zlyhal a mal by vo funkcii skončiť, lebo chránil systém a mafiu. Líder OĽaNO považuje za nezmysel, aby on mal dotiahnuť všetkých opozičných poslancov do práce, vrátane nezaradeného Miroslava Beblavého a či Mariana Kotlebu (ĽSNS).

Mrzí ho, že Beblavý si urobil pred schôdzou tlačovú konferenciu, ale na zasadnutie neprišiel. Dodáva však, že Ústava SR nehovorí nič o tom, že v pléne musí byť na mimoriadnom rokovaní opozícia v kompletnom zložení. Na schôdzi chýbali viacerí poslanci.

Opozícia chce predsedu vlády odvolať preto, lebo nenavrhol odvolať Moniku Jankovskú (Smer-SD) z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti po tom, čo sa objavili informácie o jej údajnej komunikácii s Marianom Kočnerom, obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Vláda s odvolaním nesúhlasí, Jankovská komunikáciu s Marianom Kočnerom odmieta a medzičasom vo funkcii skončila.