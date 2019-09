493,23 € vs. 476,74 €!!!!! Zamestnávatelia doprajú zamestnancom viac peňazí ako štát

Otvoriť galériu Zdroj: Špeciálny projekt

Boris Kollár (predseda hnutia SME RODINA – Boris Kollár)

1. Mala by byť minimálna mzda oslobodená od daní?

Naša strana podporuje kroky, ktoré zjednodušia systém výberu, platenia a výšky daní a odvodov, resp. také kroky, ktoré povedú k zníženiu odvodového zaťaženia pre pracujúcich. Táto skupina pracujúcich je najzraniteľnejšia, ťažko si nájde dlhodobú prácu. Nedostatky súčasného daňovo-odvodového systému sú dobre známe. Slabé stránky aktuálneho daňovo-odvodového systému môžeme zhrnúť nasledovne:

komplikovanosť – príliš veľa sadzieb, rozdielne vymeriavacie základy, rozdielne stropy, neprehľadný systém atď.,

daňový charakter zdravotných odvodov – verejné zdravotníctvo je plne solidárne, zdravotné odvody sú de facto daňou, avšak platia ich len pracujúci do určitého príjmu, kapitál nie,

veľa bremena na práci,

príliš veľa zásluhovosti,

niektoré zbytočné verejné poistenia,

obchádzanie platenia.

2. Ste za to, aby ľudia s minimálnou mzdou platili aj nižšie odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne?

Áno, naša strana podporuje kroky, ktoré riešia problémy pracujúcich. Zníženie odvodov by znamenalo, že by zamestnancom zostalo viac peňazí pre osobnú spotrebu, riešenie ich každodenných potrieb. Zamestnávateľom by tak podľa dôvodovej správy klesli nielen náklady na prácu, ale čiastočne by sa zamedzilo rušeniu ďalších pracovných miest a vytvorili by sa predpoklady na tvorbu nových pozícií. Živnostníci by si zase mali ľahšie nájsť uplatnenie ako drobní podnikatelia.

Odpovede zaslalo tlačové oddelenie hnutia SME RODINA – Boris Kollár