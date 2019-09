Počet obetí hurikánu Dorian stúpol na 30: OSN vyčlenila na pomoc 5,4 milióna dolárov

Na 30 mŕtvych sa zvýšil počet obetí hurikánu Dorian a očakáva sa, že toto číslo ešte výrazne narastie.

Oznámil to vo štvrtok večer miestneho času v telefonickom rozhovore pre agentúru AP bahamský minister zdravotníctva Duane Sands. Obete pochádzajú z ostrovov Abaco a Grand Bahama a sú medzi nimi aj osoby, ktoré boli so zraneniami prevezené na ostrov New Providence, uviedol Sands.

Svetový potravinový program OSN (WFP) posiela na Bahamy po ničivom hurikáne osem ton potravinovej pomoc. Oznámil to vo štvrtok hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, informuje agentúra DPA.

"Organizácia nakúpila osem ton potravín a zabezpečuje ich prevoz na Bahamy," uviedol Stéphane Dujarric. Túto potravinovú pomoc podľa jeho slov následne rozdelia desaťtisícom ľudí, ktorí ju naliehavo potrebujú. Dodal, že WFP "zo strediska OSN v Paname zabezpečuje leteckú prepravu generátorov i kancelárskych kontajnerov pre dve logistické strediská, ktoré sa majú zriadiť na hlavných bahamských ostrovoch". Podľa Dujarrica OSN poskytne aj satelitné vybavenie, aby v postihnutých oblastiach zabezpečila záchranárom spojenie.

OSN medzitým oznámila, že na Bahamách potrebuje po ničivom hurikáne približne 70 000 ľudí okamžitú pomoc, prevažne vo forme potravín, pitnej vody, liekov a ubytovania.

Dujarric dodal, že vzhľadom na závažné dôsledky hurikánu svetová organizácia uvoľnila zo svojho fondu pre núdzové situácie 5,4 miliónov dolárov na pomoc 39 000 ľuďom.

Hurikán Dorian je najsilnejšou búrkou, aká podľa záznamov zasiahla Bahamy. Najhoršie postihnutými sú práve ostrovy Abaco a Grand Bahama v severnej časti súostrovia, ktoré zasiahol v nedeľu ako hurikán piatej kategórie.